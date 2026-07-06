Video Gol e Highlights Brasile – Norvegia 1-2 Mondiali 2026

Video dei Gol e Highlights di Brasile – Norvegia 1-2: la doppietta di Haaland elimina Neymar e porta i norvegesi ai quarti

Clamoroso agli ottavi di finale dei Mondiali 2026: la Norvegia batte il Brasile per 2-1 ed elimina una delle grandi favorite del torneo.

A decidere la sfida è Erling Haaland, protagonista assoluto con una doppietta pesantissima nel finale di partita. Inutile il rigore trasformato da Neymar nel recupero, arrivato troppo tardi per cambiare il destino della Seleção.

Il Brasile di Carlo Ancelotti saluta così il Mondiale agli ottavi, in una serata amarissima segnata anche dal rigore sbagliato da Bruno Guimaraes nel primo tempo.

Il Brasile non usciva agli ottavi di un Mondiale dal lontano 1990 ossia 40 anni fa quando fu eliminato dall’Argentina con un gol di Caniggia su assist di Diego Maradona.

La Norvegia, invece, scrive una pagina storica e vola ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta, confermando di non essere soltanto la squadra del suo centravanti, ma una nazionale solida, organizzata e capace di colpire nei momenti decisivi.

Brasile-Norvegia 1-2, la cronaca della partita:

Cronaca 1° Tempo:

La partita si accende subito. Il Brasile prova a prendere in mano il gioco e al 12’ ha l’occasione per indirizzare il match: Matheus Cunha conquista un calcio di rigore dopo un intervento in area. Sul dischetto si presenta Bruno Guimaraes, ma il centrocampista brasiliano si fa ipnotizzare da Orjan Nyland, bravissimo a respingere la conclusione e a tenere il risultato sullo 0-0.

È un episodio che pesa tantissimo sulla partita. La Seleção avrebbe potuto giocare con maggiore tranquillità, ma l’errore dal dischetto cambia l’inerzia psicologica del match. La Norvegia resta dentro la gara, non si scompone e continua a difendere con ordine, cercando di innescare Haaland appena possibile.

Il primo tempo scorre senza altri grandi scossoni. Il Brasile prova a palleggiare e a cercare spazio tra le linee, ma fatica a trovare continuità negli ultimi metri. La Norvegia, dal canto suo, accetta di soffrire e resta compatta, consapevole che una sola occasione può bastare per cambiare la storia della partita.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa il match diventa più bloccato. Il Brasile aumenta il possesso ma non riesce a creare occasioni realmente pulite, mentre la Norvegia cresce con il passare dei minuti e inizia a credere sempre di più nell’impresa.

La svolta arriva all’80’. Su un cross dalla destra Haaland salta più in alto di tutti e di testa batte Allison e firma il gol dell’1-0. È una rete pesantissima, perché arriva in un momento in cui la partita sembrava destinata a restare in equilibrio fino agli ultimi istanti.

Il Brasile prova a reagire, ma si espone alle ripartenze norvegesi. Al 90’ arriva il colpo che decide la sfida: ancora Haaland si libera al limite dell’area e lascia partire un gran sinistro preciso che batte Allison con un pallone che finisce all’angolino a fil di palo.

L’attaccante del Manchester City firma il 2-0 e manda in delirio la Norvegia, a un passo da una qualificazione storica ai quarti di finale.

Nel recupero il Brasile riesce a riaprire la partita con un calcio di rigore trasformato da Neymar. Il numero dieci brasiliano accorcia le distanze e prova a dare un’ultima speranza alla Seleção, ma ormai il tempo è quasi finito.

La Norvegia resiste agli ultimi assalti, difende l’area con lucidità e porta a casa una vittoria che entra di diritto nella storia del calcio norvegese. Il fischio finale sancisce una delle eliminazioni più clamorose di questi Mondiali 2026: il Brasile è fuori, la Norvegia è ai quarti.

Haaland nella storia: doppietta da campione

La copertina della serata è tutta per Erling Haaland. L’attaccante norvegese ha deciso una partita enorme con due gol da centravanti vero, dimostrando ancora una volta di essere uno dei giocatori più determinanti del calcio mondiale.

Per lunghi tratti il Brasile era riuscito a contenerlo, ma nei momenti decisivi Haaland ha fatto quello che sanno fare i fuoriclasse: ha trasformato poche occasioni in gol pesantissimi. La sua doppietta non vale soltanto la qualificazione ai quarti, ma cambia anche la percezione della Norvegia nel torneo.

La squadra scandinava non può più essere considerata una semplice sorpresa. Ha eliminato il Brasile, ha retto la pressione di una partita da dentro o fuori e ha dimostrato di avere una struttura tattica molto solida attorno al proprio leader offensivo.

Brasile eliminato: Ancelotti fuori agli ottavi

Per il Brasile è una sconfitta durissima. La Seleção esce dal Mondiale agli ottavi di finale, pagando il rigore sbagliato da Bruno Guimaraes, la poca concretezza offensiva e una gestione del finale troppo fragile.

La squadra di Carlo Ancelotti aveva qualità e talento per arrivare molto più avanti, ma contro la Norvegia non è riuscita a trasformare il proprio possesso in dominio reale. Il gol di Neymar nel recupero ha soltanto reso meno pesante il punteggio, senza evitare un’eliminazione che farà discutere.

Il Brasile saluta il torneo con enormi rimpianti. La Norvegia, invece, continua a sognare e si prepara a un quarto di finale che può diventare un altro appuntamento storico.

Video Gol Brasile – Norvegia 1-2:

Tabellino di Brasile – Norvegia 1-2:

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Martinelli (Dal 68’ Danilo Santos), Rayan (Dal 68’ Neymar), Vinicius Jr; Cunha (Dal 58’ Endrick). Ct: Carlo Ancelotti.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe (Dal 95’ Ostigard), Ajer, Heggem, Ryerson (Dal 63’ Aursnes); Odegaard, Berge, Berg; Sorloth (Dal 46’ Bobb), Haaland, Nusa (Dal 46’ Schjelderup). Ct: Ståle Solbakken.

Arbitro: Ismail Elfath (USA)

Marcaori: 80’ e 90’ Haaland (N), 98’ rig. Neymar

Assist: 2 Schjelderup

Ammoniti: Neymar

Note: al 14’ Nyland ha parato un rigore a Bruno Guimaraes.