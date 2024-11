Video Gol e Highlights Bologna-Lille 1-2: sintesi 27-11-2024

Il Risultato di Bologna-Lille 1-2, 5° giornata Champions League: i felsinei trovano il primo gol nella competizione dopo sessant’anni, ma non la prima vittoria e restano ancora con le pive nel sacco. Il Lille è più esperto in cose europee, soffre il giusto e non dilaga solo grazie ai miracoli di Skorupski.

Muaku decide il match con una doppietta, mentre il gol di Lucumi vale solo per le statistiche.

Il Bologna resta a 1 punto e probabilmente deve iniziare a pensare a un prosieguo di stagione senza coppe europee, mentre il Lille va a 10 e continua a cullare il sogno di terminare tra le prime otto.

La Sintesi di Bologna-Lille 1-2

La partita è subito bella e i francesi collezionano due occasioni importanti in un quarto d’ora, un tiro di David fuori di pochissimo al 4° e un palo di Alexsandro al 13° su azione d’angolo.

Al 6° il Bologna, sfruttando gli spazi che la difesa ospite, molto alta, concede, trova il primo gol nella competizione grazie a Dallinga, che scatta e batte Chevalier, ma il VAR annulla per offside.

Dopo queste sfuriate, per molti minuti le due squadre si studiano e non accade nulla, ma nel finale il Lille, dopo aver mancato il vantaggio con un contropiede che Fernandez-Pardo, solo davanti a Skorupski, non riesce a finalizzare, passa in vantaggio con Mukau al 44°.

L’azione vincente nasce da un pasticcio difensivo dei felsinei: Posch prende in pieno Bekeuma tentando di rinviare e David interviene servendo il congolese, che calcia due volte e segna al secondo tentativo dopo un primo salvataggio sulla linea di Posch. La prima frazione termina di fatto qui.

In apertura di ripresa Ndoye perde un pallone pericolosissimo e Fernandez-Pardo si ripresenta al cospetto del portiere di casa facendosi ancora ipnotizzare, mentre è fiacco al 55° un tiro di Gudmundsson da posizione vantaggiosa.

Rinfrancato, il Bologna, dopo un gol fallito di testa da Dallinga, riesce finalmente a sbloccarsi con Lucumì, che al 61° fa esplodere il “Dall’Ara” mettendo in rete un cross da calcio di punizione di Lykogiannis.

La gioia per il primo gol nella massima competizione dopo sessant’anni, però, dura pochissimo e al 66° il Lille torna in vantaggio: completamente indisturbato, è ancora Mukau a segnare con un piatto destro all’altezza del dischetto di rigore su traversone basso di Fernandez-Pardo.

Il belga è ancora pericoloso al 69° con un cross che, deviato da Skorupski, sbatte su Fabbian e viene allontanato dalla porta dall’ennesimo colpo di reni del portiere bolognese. Al 73° il duello si rinnova e la spunta ancora il guardiano polacco, che nega il gol anche a Sahraoui; Beukema, infine, fa concludere l’azione allontanando il pallone dopo una rovesciata di David.

I bolognesi si sbilanciano e rischiano di incassare ancora una volta l’1-3 per mano di Bouaddi, ma Skorupski si esalta di nuovo ed evita che il Bologna subisca un passivo peggiore. Il match si conclude dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Bologna-Lille 1-2

Il Tabellino di Bologna-Lille 1-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (86′ Holm), Beukema, Lucumi, Lykogiannis (68′ Miranda); Freuler, Ferguson; Orsolini (68′ Odgaard), Fabbian (75′ Castro), Ndoye (85′ Illing Junior); Dallinga. Allenatore: Italiano

Lille (4-3-3): Chevalier; Meunier (73′ Mandi), Alexsandro, Diakité, Gudmundsson; Mukau (86′ Haraldsson), André, Bouaddi; Sahraoui (73′ Zhegrova), David, Fernandez-Pardo (86′ Bakker). Allenatore: Genesio

Marcatori: 44′ e 66′ Muka e 63′ Lucumí

Arbitro: Michael Oliver (ING)

Ammoniti: Alexsandro, Lykogiannis, Meunier, Mandi, Odgaard e Zhegrova

