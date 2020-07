Video dell’incidente tra le Ferrari di Vettel e Leclerc, F1 GP Stiria 2020

Video ricostruzione dell’incidente tra le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel durante il 1° Giro del Gran Premio di Stiria di F1 2020 sul circuito del Red Bull Ring.

Una manovra azzardata di Charles Leclerc costringe al ritiro le due Ferrari subito dopo la partenza del Gran Premio di Stiria.

Incidente delle Ferrari visto dalla Onboard Cam di Raikkonen – Fonte: Twitter.com/F1

Il pilota monegasco partito dalla 14° posizione in griglia stava cercando di recuperare subito posizioni preziose e di risalire ma ha tentato un sorpasso alquanto azzardato sul compagno di squadra Sebastian Vettel che lo precedeva cercando di infilarlo all’interno al tornantino in salita. Vettel non ha potuto fare altro che entrare in contatto con la Ferrari di Leclerc perdendo nell’incidente l’ala posteriore della sua monoposto mentre il monegasco ha rovinato seriamente il fondo della sua SF1000.

Ecco il Video ufficiale dell’incidente tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel:

Subito dopo l’incidente Charles Leclerc ha ammesso il suo grave errore ed ha chiesto scusa al Team Ferrari e al compagno di squadra ma ormai la frittata è fatta ed il mondiale della Rossa sembra sempre più in salita con la prossima tappa del GP di Ungheria del prossimo week-end che diventa già una gara cruciale del mondiale 2020.

Dopo l’incidente Vettel è rientrato ai box con l’alettone danneggiato per tentare la sostituzione ma non è stato possibile riparare la sua monoposto.

Leclerc invece ha provato a proseguire ma dopo un giro è stato costretto anche lui ad arrendersi per i danni provocati al fondo della sua Ferrari.



Subito dopo la gara uno Charles Leclerc molto amareggiato per l’accaduto ha detto:

“Ho chiesto scusa a Vettel. Sono deluso di me, non sono stato assolutamente bravo, devo essere onesto. Oggi c’era l’opportunità di fare bene. E’ tutta colpa mia, mi prendo la responsabilità”.

Sebastian Vettel ha spiegato così come ha vissuto il momento dell’incidente: “Ero in lotta con altre due macchine alla curva 3 quando Charles ha preso l’interno ed io ho cercato di fare la traiettoria normalmente ma non mi aspettavo provasse a sorpassare lì. E’ un grande peccato per quello che è successo ma io non ho potuto fare nulla. Non penso che ci fosse spazio per questa manovra in quel punto”.

Il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto dopo il GP di Stiria è apparso molto rammaricato dell’incidente tra i due piloti della Rossa e ha cercato di buttare acqua sul fuoco: “Penso sia ovvio che le responsabilità dell’accaduto siano di Charles, ma non è il momento di cercare i responsabili per un weekend iniziato in salita e finito così”.

Questo non è il primo incidente tra Vettel ed un compagno di squadra, molti ricordano quello del Gp di Singapore del 2017 ed in quella occasione è stato Vettel a provocare il contatto con Raikkonen.

Binotto ha incontrato sia Vettel che Leclerc dopo la gara e ha detto che tra i due non ‘è nessun problema e non è il momento di fare accuse ma di tornare a lavorare uniti per cercare di migliorare la vettura per non partire più da metà griglia di partenza.

