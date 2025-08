Victoria Mboko: dal Congo al sogno canadese, la meteora del tennis mondiale

Il tennis femminile ha una nuova protagonista e il suo nome è Victoria Mboko. A soli 18 anni, questa giovane atleta canadese di origini congolesi sta scrivendo pagine memorabili nella storia dello sport bianco, culminate con l’incredibile semifinale raggiunta al WTA 1000 di Montreal.

Una famiglia in viaggio verso il sogno americano

La storia di Victoria inizia molto prima della sua nascita, nel 2006 a Charlotte, Carolina del Nord. È la storia di una famiglia coraggiosa: papà Cyprien e mamma Kitadi che nel 1999 decisero di lasciare la Repubblica Democratica del Congo insieme ai figli Gracia e Kevin, con Kitadi che aspettava il terzo figlio, David.

Il loro viaggio verso una vita migliore li portò prima in Canada, poi negli Stati Uniti, in un percorso di speranza e determinazione che avrebbe influenzato profondamente il destino di tutti i figli, Victoria in particolare.

L’eredità tennistica di papà Cyprien

Nel cuore dell’Africa degli anni ’90, Cyprien Mboko seguiva appassionatamente i duelli epici tra Pete Sampras e Andre Agassi. Questa passione per il tennis, nata dall’altra parte del mondo, si sarebbe trasformata nel seme del futuro successo della sua famiglia. Una volta stabiliti nel Nuovo Mondo, Cyprien non esitò a trasmettere questo amore ai suoi figli, mettendo una racchetta nelle mani di ciascuno di loro.

L’ascesa fulminante di una stella

Victoria Mboko non è arrivata per caso ai vertici del tennis mondiale. La sua scalata è stata tanto rapida quanto impressionante: da numero 333 del ranking mondiale a inizio 2025, è letteralmente esplosa conquistando cinque titoli ITF nel corso dell’anno, inclusa una striscia straordinaria di quattro tornei consecutivi con 22 vittorie di fila.

Il vero punto di svolta è arrivato al Roland Garros, dove la giovane canadese ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Superando brillantemente le qualificazioni e vincendo i primi due incontri del tabellone principale contro Lulu Sun ed Eva Lys, Victoria si è guadagnata un posto nella top 100 mondiale prima di cedere solo alla testa di serie numero 8, la cinese Zheng.

Montreal: il palcoscenico perfetto per la consacrazione

Il WTA 1000 di Montreal rappresenta per Victoria un palcoscenico dal significato particolare. Giocare in Canada, il paese che ha accolto la sua famiglia, aggiunge una dimensione emotiva unica alla sua performance. E che performance! L’eliminazione della numero 1 del seeding Coco Gauff con un netto 6-1, 6-4 ha mandato onde d’urto in tutto il circuito tennistico.

Questo risultato storico la colloca tra le giocatrici più precoci del nuovo millennio a raggiungere una semifinale in territorio canadese, preceduta solamente da leggende come Serena Williams, Ana Ivanovic e Belinda Bencic.

Un futuro luminoso davanti a sé

Con l’ingresso sicuro nella top 50 mondiale dal prossimo lunedì, Victoria Mboko rappresenta la nuova generazione del tennis femminile: talento puro, determinazione familiare e una storia personale che ispira. La sua coach, l’ex tennista francese Nathalie Tauziat, può essere orgogliosa di aver guidato una giocatrice che ha già eguagliato il suo miglior risultato in Canada.

La semifinale contro Elena Rybakina sarà un nuovo capitolo di questa favola moderna, dove una famiglia partita dal Congo ha trovato nel tennis il veicolo per realizzare il sogno nordamericano. Victoria Mboko non è solo una promessa del tennis: è già una realtà che sta ridisegnando i confini del possibile.