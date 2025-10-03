Verona – Sassuolo Diretta Tv e Live Streaming Serie A 6° Giornata

Dove vedere Hellas Verona – Sassuolo in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Venerdì 3 Ottobre ore 20:45.

Il campionato di Serie A 2025/2026 entra nel vivo con l’anticipo della 6ª Giornata che vedrà il Verona di Paolo Zanetti ospitare il Sassuolo di Fabio Grosso allo Stadio Marcantonio Bentegodi venerdì 3 ottobre 2025 alle 20:45.

Una gara che si preannuncia fondamentale per entrambe le formazioni: i gialloblù si trovano al 17º posto in classifica con 3 punti e hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione mentre i neroverdi, attualmente 13ª forza del torneo, cercano continuità per scalare posizioni e consolidare la propria stagione.

Il Verona sin qui ha ottenuto 3 punti frutto di 3 pareggi casalinghi contro Udinese, Cremonese e Juventus mentre ha perso le due trasferte all’Olimpico contro Lazio e Roma.

Il neo-promosso Sassuolo invece pur avendo rimediato 3 sconfitte ha 6 punti in classifica frutto delle due vittorie ottenute contro Lazio e Udinese.

La sfida assume quindi i contorni di un vero e proprio scontro diretto, con tifosi e appassionati pronti a seguire con grande attenzione l’esito del match, che potrebbe già indirizzare il cammino di due squadre alla ricerca di certezze.

Verona-Sassuolo promette equilibrio e spettacolo, con entrambe le compagini decise a dare il massimo per conquistare tre punti pesantissimi.

Formazioni Ufficiali di Hellas Verona – Sassuolo:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti

A disposizione: Perilli, Castagnini, Perez, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Cande, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini

Dove vedere Hellas Verona – Sassuolo in Diretta TV e Streaming

Il match Verona – Sassuolo di Venerdì 3 Ottobre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Verona – Sassuolo sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Verona – Sassuolo su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Verona – Sassuolo in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Pronostico di Verona – Sassuolo:

Il match di Serie A 2025/2026 tra Verona e Sassuolo si prospetta molto combattuto e ricco di tensione. I gialloblù arrivano alla sfida con una difesa in grande difficoltà: nelle prime quattro giornate hanno incassato ben otto reti, riuscendo a segnare soltanto due gol. Dati che mettono in evidenza una fragilità evidente nel reparto arretrato, ancora alla ricerca di solidità.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha mostrato qualche segnale più positivo sul piano offensivo, andando a segno quattro volte nello stesso arco di partite. Una produzione che, pur non essendo straripante, lo colloca leggermente avanti nei confronti diretti con gli avversari. La formazione neroverde parte quindi con un piccolo vantaggio nei pronostici, ma la partita resta apertissima.

Il fattore campo potrebbe offrire al Verona una spinta in più per cercare il riscatto, e un pareggio a basso punteggio non è da escludere, specialmente se i padroni di casa riusciranno a sfruttare qualche episodio favorevole. Molto dipenderà dalla precisione sotto porta e dai duelli in mezzo al campo, che potrebbero rivelarsi decisivi per l’esito finale.

