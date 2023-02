Video Gol e Highlights Verona-Salernitana 1-0, 22° Giornata Serie A: la decide una rete di Ngonge nel primo tempo.

La sfida salvezza dice gialloblu. Il Verona ha conquistato altri tre punti che possono risultare decisivi nella lotta per la salvezza. Ora lo Spezia è a soli due punti di distanza 19 contro i 17 degli scaligeri. La salvezza è sempre più una meta da conquistare, piuttosto che un miraggio com’era due mesi fa

Salernitana che subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Unica vittoria ottenuta contro il Lecce a fine gennaio. Ora ha 21 punti e la sua classifica non si mette affatto bene. Occorre reinvertire la rotta.

Sintesi di Verona-Salernitana 1-0

Primi quindici minuti dove le due squadre sono molto contratte, più in evidenza gli ospiti con buone incursioni di Candreva e movimenti in area di Dia. La difesa gialloblu è attenta, non concede molti spazi, provando a far ripartire la squadra grazie a Lazovic e Ngonge nella posizione di trequartisti.

Non ci sono occasioni importanti da segnalare, d’altronde le due squadre si giocano molto in questa sfida in un senso o nell’altro. Un classico match che vale “6 punti” per la sua importanza ai fini della classifica.

A metà del primo tempo prima grande occasione per i padroni di casa. Gaich riesce a liberarsi di un avversario, punta l’area di rigore, il pallone finisce a Duda pronto a completare l’azione con un tiro, ma quest’ultimo viene bloccato dalla difesa prima di Sepe. Un serie di rimpalli che fanno terminare il pallone di poco alla destra del numero uno.

Momento di pressione da parte dei gialloblu. Due minuti dopo uno stop e un tiro di destro di Gaich da un pallone recapitatogli dal calcio d’angolo e pallone di poco fuori sulla destra.

Verso la mezz’ora rete annullata all’Hellas. Servizio in profondità di Lazovic per Ngonge, il quale calcia da sinistra e infila il pallone in porta. Ma l’arbitro ha prontamente ricevuto il segnale dal guardialinee del fuorigioco, poi ulteriormente verificato al VAR.

VANTAGGIO DEL VERONA! Assist di Doig per Lazovic sulla fascia destra, il quale va sul fondo e crossa per l’accorrente Ngonge al centro dell’area che calcia con il sinistro nell’angolo battendo Sepe!

Verso la fine della prima frazione ancora padrondi di casa pericolosi. De Paoli su muove bene al limite dell’area e calcia in porta. La sfera termina di poco alta sopra la traversa!

Prima del fischio prima vera occasione per gli ospiti con Dia che si libera bene degli avversari, avanza sulla sinistra e poi calcia in diagonale mettendo fuori.

Ripresa che inizia con lo stesso canovaccio del primo tempo. Salernitana che ha il possesso palla ma non riesce a costruire azioni da rete importanti.

Anzi, al nono minuto della ripresa è ancora il Verona a squillare dalle parti di Sepe. Lazovic serve Cyril Ngonge, il quale non riesce a calciare con decisione verso la porta. La sfera, infatti, termina alta sopra la traversa.

A metà della ripresa verifica al VAR su un eventuale calcio di rigore per i padroni di casa. Dopo che l’arbitor si è consultato con i suoi assistenti ha deciso per non decretare il tiro dagli undici metri.

Al ventiseiesimo minuto di gioco Ondrej Duda sguscia un paio di difensori in area e calcia verso l’angolino basso di destra. Pronto Sepe a deviare il tentativo.

Alla mezz’ora calcio di punizione di Sambia sul quale interviene prontamente Montipò e sventa in calcio d’angolo. un minuto dopo un tiro di Vilhena con palla alta sopra la traversa.

Poco dopo la mezz’ora un cross di Lazovic con il pallone che termina in mezzo all’area, ma i gialloblu non riescono a colpire il pallone in porta. La difesa granata regge e blocca il tentativo. Ancora gialloblu in contropiede, con un tiro di Lazovic che viene bloccato in maniera agevole da Sepe.

In pieno recupero occasione importante per gli ospiti. Dia si ritrova la sfera in mezzo all’area e calcia in porta con sfera che termina di poco a lato alla sinistra di Montipò.

Non c’è più tempo! L’arbitro decreta la fine della partita!

Highlights e Video Gol di Verona-Salernitana 1-0 :

Tabellino di Verona-Salernitana 1-0

Marcatori: 32′ pt Ngonge (V)

Assist: 32′ pt. Lazovic (V)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani (20′ st Dawidowicz); Depaoli, Tameze, Duda 841′ st Verdi), Doig (41′ st Faraoni); Ngonge (31′ st Lasagna), Lazovic; Gaich (20′ st Abildgaard). A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuk, Faraoni, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Caia, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Cabal, Joselito. Allenatore: Marco Zaffaroni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Troost-Ekong (38′ st Gyomber), Pirola (35′ st Valencia); Candreva (12′ st Coulibaly), Crnigoj (13′ st Piatek), Nicolussi C. (15′ st Sambia), Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Gyomber, Sambia, Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Piatek, Iervolino, Valencia, Botheim, Lovato, Daniliuc. Allenatore: Davide Nicola.

Ammoniti: 21′ pt Broon (S), 4′ st Magnani (V), 15′ st Coulibaly (S), 24′ st Pirola (S), 44′ st Verdi (V)

Arbitro: Paolo Valeri di Roma