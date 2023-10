Verona-Napoli, Rudi Garcia: “Voglio vedere la fame di vittoria. Dobbiamo ripartire dalle cose positive”

Alla vigilia del match tra Verona e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli riparte da Verona. La brutta sconfitta in casa contro la Fiorentina dello scorso turno ha lasciato tanti dubbi e incertezze su Rudi Garcia. In tre scontri diretti in casa, sono arrivate tre sconfitte. Un grosso campanello d’allarme che ha fatto tentennare lo stesso tecnico francese. Si parlava di Antonio Conte per sostituirlo ma alla fine è rimasto l’allenatore ex Roma.

Sul momento davvero no della sua squadra, Rudi Garcia ha ammesso che però non c’è molto da cambiare. C’è stata una striscia positiva già dal secondo tempo della partita contro il Genoa e poi nella bella partita contro il Real Madrid. Bisognerà ripartire sicuramente da lì e trovare la giusta motivazione.

I calciatori sono già motivata ma bisognerà dimostrarlo in campo. Al Bentegodi l’obbiettivo è la vittoria anche perché la gara è davvero molto importante per il futuro degli azzurri. Rudi Garcia deve fare i conti anche con gli infortuni. Oltre alla grossa perdila di Osimhen che salterà un bel po’ di partita, è emergenza in difesa.

Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere schierato. Proprio l’ex della partita, si è allenato regolarmente ma gli manca il minutaggio nelle gambe. Il difensore è davvero poliedrico perché può giocare sia con Natan che con Ostigard. A centrocampo mancherà Anguissa ed è già pronto Zielinski con Lobotka e forse un’opportunità per Cajuste dal primo minuto.