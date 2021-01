Verona-Napoli Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 24-01-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Verona-Napoli, sfida in programma domenica alle 15:00, valevole per la 19° giornata di campionato in Serie A.

Digerita l’amara sconfitta in Supercoppa contro la Juventus di Andrea Pirlo, il Napoli di Gennaro Gattuso si rituffa in campionato e va a fare visita al Verona di Ivan Juric reduce dalla sconfitta della settimana scorsa contro il Bologna di Sinisa Mihajlović. Entrambe le formazioni puntano chiaramente alla vittoria per continuare ad alimentare i rispettivi sogni europei.

Verona-Napoli, 19° giornata Serie A 24-01-2021

Le ultime sulle formazioni di Verona e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Juric dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Silvestri in porta. Davanti a lui, Dawidowicz, Gunter e Magnani. Centrocampo a quattro con Faraoni, Barak, Ilic e Dimarco. Sulla trequarti agiranno invece Zaccagni e Lazovic che saranno il supporto all’unica punta, Kalinic.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo spazio a Demme e Bakayoko con Zielinski, Lozano e Insigne sulla trequarti a sostegno dell’unico attaccante, Petagna.

Probabili formazioni Verona-Napoli

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Barak, Ilic, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Kalinic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Come vedere Verona-Napoli in diretta Tv e streaming

Verona-Napoli sarà visibile, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Dove ascoltare la radiocronaca di Verona-Napoli

La radiocronaca di Verona-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Verona e Napoli sono complessivamente 82 (58 in Serie A, 18 in Serie B e 6 in Coppa Italia) con un bilancio che sorride largamente ai partenopei che guidano la contesa con 42 vittorie a fronte delle sole 17 degli scaligeri. 23 i pareggi. 128 i gol segnati dagli azzurri, 63 quelli messi a referto dai gialloblu.

L’ultimo precedente in assoluto, che poi è anche l’ultimo giocato in terra veronese, risale a Verona-Napoli 0-2 del 23 giugno 2020 (Serie A 2019-2020). L’ultima vittoria casalinga dell’Hellas è datata invece 15 marzo 2015 (2-0 – Serie A 2014-2015). Il segno X, al Bentegodi, manca dall’1-1 del 23 settembre 2003 (Serie B 2003-2004). L’ultimo pareggio in generale risale invece a Napoli-Verona 2-2 del 23 gennaio 2004 (Serie B 2003-2004) In Serie A, infine, Verona e Napoli non impattano dall’1-1 del 24 aprile 1988 (Verona-Napoli 1-1).

