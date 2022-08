Verona-Napoli 2-5, post-partita Spalletti: “Complimenti ai ragazzi per la prestazione. Kvara migliorerà. Lobotka punto di riferimento”

Il Napoli di Luciano Spalletti parte subito con un vittoria alla prima giornata. Gli azzurri trionfano per 5-2 in casa del Verona. Le parole del tecnico al termine della partita.

Esordio più che convincente per la squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri rifilano cinque reti al Verona, in un campo che non è mai stato facile storicamente. Non poteva iniziare nel migliore dei modi la stagione e Luciano Spalletti non può che considerarsi soddisfatto di quanto visto oggi. La squadra ha subito reagito alle due reti dei padroni di casa prima di fare un vero e proprio exploit.

Qualche svarione a difesa c’è stato. La difesa è stata per la prima volta senza Koulibaly e Rrahmani ed il nuovo acquisto Kim devono ancora amalgamarsi al meglio. Spalletti, però, è contento del giusto approccio dato alla partita. Gli attaccanti avevano tanta voglia e grinta e questo si è subito visto in campo. Bisogna alzare il ritmo ed essere più cattivi, ha ammesso il tecnico.

Parole di stima per il nuovo acquisto Kvara. Il georgiano è stato un po’ leggero ma il gol è stato di grande fattura. Spalletti lo ha definito un giocatore completo e ha ottimi margini di miglioramento. Super apprezzato anche Lobotka, paragonandolo anche ad Iniesta. Il centrocampista slovacco sta migliorando stagione dopo stagione e questo si sta notando.

I giocatori stanno dimostrando grande personalità come Di Lorenzo che ora è il nuovo capitano e oggi ha avuto grandissime responsabilità. Anche i tifosi si sono fatti sentire e Spalletti promette di ripagare tutta questa passione con grandissime prestazioni. In vista dell’esordio al Maradona contro il Monza, gli azzurri sono con l’umore alle stelle.