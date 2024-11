Video Gol Highlights Verona-Inter 0-5 : Sintesi 23-11-2024

Video Gol e Highlights Verona-Inter 0-5 , 13° Giornata Serie A: doppietta di Thuram, Correa, De Vrij e Bisseck decretano il pokerissimo finale per i nerazzurri!

Una ripresa delle ostilità dopo la sosta per le nazionali che vede i nerazzurri in splendida forma. Rifilano una cinquina al Verona e mettono in serio pericolo la panchina di Zanetti. Un buon avvio per la quinta partita di Champions in programma martedì prossimo, mentre per i veneti si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque sfide di campionato.

Verona-Inter, 13° giornata di Serie A

Sintesi di Verona-Inter 0-5

Partita da subito intraprendente con le due formazioni che giocano in maniera scoperta e con l’obiettivo di colpire l’avversario.

Al secondo minuto subito ospiti pericolosi, con un colpo di testa di Thuram su assist di Asslani, con palla fuori. Poi rispondono i padroni di casa con un calcio di punizione di Belahyane, sul quale Sommer si oppone prontamente. Un minuto più tardi clamorosa occasione per gli ospiti! Tchatchoua scende sulla destra, serve al centro Tengstedt che colpisce il legno a botta sicura!

Due minuti più tardi rispondono gli ospiti con Correa, che stacca di testa e Montipò ci mette una pezza! Al nono minuto, lancio dalla retrovie per Carlos Augusto, con il suo mancino potente che termina a lato.

VANTAGGIO DELL’INTER! Bella combinazione, con un uno-due Correa-Thuram, con il primo che riceve un assist e batte Montipò con un colpo sotto!

RADDOPPIO DELL’INTER! Filtrante di Correa per Thuram, il quale arriva davanti al portiere, lo scavalca e deposita la sfera in rete!

TRIS DELL’INTER! Rete fotocopia della precedente! Questa volta il filtrante è di Bastoni, il quale serve Thuram, salta il portiere e infila il pallone in porta!

POKER DELL’INTER! Corner respinto, Asslani recupera la palla, serve al centro De Vrij, il quale con una girata batte di prima Montipò!

Provano a reagire i padroni di casa! Un colpo di testa di Mosquera da calcio d’angolo, con palla che si perde sul fondo. Due minuti più tardi l’azione viene seguita da un tiro di Tengstedt respinto in corner da Bastoni.

Il match sembra ormai non raccontare più nulla di interessante, visto che il punteggio è troppo ampio per prevedere una rimonta dei gialloblu, apparsi piuttosto frastornati dall’ultima mezz’ora di gioco.

POKERISSIMO DELL’INTER! Azione insistita di Bisseck, il quale viene servito da Correa, si gira e batte Montipò

Il primo tempo si chiude con un’azione dei padroni di casa, tramite il tiro di Serdar che termina di poco fuori, grazie ad una deviazione!

Ripresa che riparte con ospiti ancora pericolosi. Zielinski effettua un tiro ravvicinato su cross di Bastoni, ma trova una grande risposta di Montipò!

Al quarto d’ora un tiro dal limite di Asslani che trova Montipò reattivo a bloccare. Un match che non ha molto più da dire, visto che la formazione ospite mantiene il possesso di palla e quella di casa prova a ripartire quando gli vengono offerte delle occasioni.

Quando sta per scoccare il trentacinquesimo minuto di gioco un tiro a giro di Lazovic, che risulta non troppo impegnativo per Sommer. Prosegue il possesso palla dei nerazzurri, che attendono lentamente il fischio finale senza più rischiare e cercando di recuperare energie in vista dell’impegno di Champions di martedì prossimo.

Conclusione di Mkhitaryan che termina alta, poi nei minuti di recupero una traversa colpita da Correa che non permette all’argentino di realizzare una doppietta.

L’arbitro decreta la fine dell’ostilità, con un pokerissimo finale per i nerazzurri.

Highlights e Video Gol di Verona-Inter 0-5

Tabellino di Verona-Inter 0-5

VERONA (3-5-2): Montipò, Daniluc, Magnani, Dawidowicz (46′ Ghilardi), Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui (46′ Dani Silva), Bradaric (46′ Lazovic), Mosquera (46′ Sarr), Tengstedt (69′ Suslov). Allenatore: Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni (62′ Frattesi), Acerbi (15′ De Vrij), Bisseck, Carlos Augusto (74’Tajon Buchanan), Mkhitaryan, Asllani, Barella (46′ Zielinski), Darmian, Correa, Thuram (62′ Arnautovic). Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Andrea Colombo (Como)

GOL: 17′ Correa (I), 22′ e 25′ Thuram (I), 31′ De Vrij (I), 42′ Bisseck (I)

ASSIST: 17′ Thuram (I), 22′ Correa (I), 25′ Bastoni (I), 31′ Asslani (I), 42′ Correa (I)

AMMONITI: 33′ Dawidowicz (V), 55′ Belahyane (V), 92′ Arnautović (I)

ESPULSIONI: –

NOTE: Un minuto di recupero al termine del primo tempo, due nella ripresa

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.