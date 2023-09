Video Gol Highlights Verona – Atalanta 0-1 e Sintesi 27-09-2023

Video Gol e Highlights di Verona – Atalanta 0-1, 6° giornata Serie A 2023/24: decide Koopmeiners con una rete nel primo quarto d’ora di gioco.

Una Dea che riesce a vincere pur non giocando straordinariamente bene, ma avendo equilibrio e la capacità di colpire nel momento opportuno.

Gialloblu che sprofondano sempre più e rivedono i fantasmi della stagione appena passata.

Verona-Atalanta, 6° giornata di Serie A

Sintesi di Verona – Atalanta 0-1:

Partita che inizia con i padroni di casa che si fanno vedere dalle parti di Carnesecchi dopo tre minuti. Il tentativo è di Faraoni dalla distanza, ma il pallone esce abbondantemente dallo specchio della porta.

Un incontro che vede le due squadre affrontarsi a viso aperto, con ribaltamenti da una parte e dall’altra senza creare eccessivi pericoli.

VANTAGGIO DELL’ATALANTA! Lokkman serve De Roon, il qualc ha un intuizione e passa sulla destra. Holm è fondamentale nel compiere un velo, il quale libera Koopmeiners al tiro, imparabile per Montipò.

Qauttro minuti dopo c’è un tentativo di Terracciano, ma Carnesecchi blocca con sicurezza. A metà del primo tempo Ederson corre verso la porta, serve Pasalic il quale cerca un colpo di tacco ma la sfera termina fuori!

A dieci minuti dal termine occasione clamorosa per gli ospiti per portarsi al doppio vantaggio. Koopmeiners apre per Lookmann, il quale tocca di prima per Pasalic che manca di un soffio il tocco che sarebbe potuto valere lo 0-2!

Primo tempo che termina con il vantaggio della Dea. Ripresa che inizia e vede la formazione gialloblu avere più di qualche difficoltà a creare occcasioni pericolose di fronte a Carnesecchi.

A parte un tiro sbilenco di Hien su assist di Ngonge al primo minuto per il resto la dea ha controllato l’incontro senza troppo soffrire. Anzi lei stessa ha avuto più occasioni per arrotondare il punteggio.

Ad esempio al ventesimo minuto con un calcio di punizione di Koopemeiners, il cui cross pennellato viene raccolto da Dijmsiti che spedisce la sfera di poco fuori!

Il nuovo entrato De Ketelaere all’ottantesimo minuto spreca un’altra occasione! Si trova ad un metro dalla porta, ma di testa spedisce la sfera fuori sopra la traversa!

Quando mancano cinque minuti ci provano i padroni di casa con un tiro potente dalla distanza di Suslov, sul quale interviene prontamente Carnesecchi.

Finisce 0-1 per gli ospiti che volano a 12 punti e si avvicinano alle zone alte della classifica.

Highlights e Video Gol di Verona – Atalanta 0-1:

Tabellino di Verona – Atalanta 0-1 :

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hein, Davidowiz; Faraoni (57′ st Lazovic), Hongla (83′ st Serdar), Folorunsho, Terracciano; Duda (73′ st Saponara), Ngonge (73′ st Henry); Bonazzoli (57′ st Suslov). Allenatore: Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi (78′ st Scalvini), Djimsiti, Kolasinac; Holm (46′ st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (89′ st Palomino); Koopmainers; Pasalic (72′ st Miranchuk), Lookman (46′ st De Keteleare). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Dionisi (Ostia)

Marcatori: 13′ pt Koopmeiners

Assist: 13′ pt De Ronn

Ammoniti: Ederson A), Ngonge (V), De Roon (A). Djimsiti (A), Folorunsho (V), Toloi (A)

Espulsioni: –