Venezia: Preso il portiere Sergio Romero

Colpo in porta per i lagunari che si assicurano le prestazioni dell’ex portiere del Manchester United.

Sergio Romero

Nonostante sia passato più di un mese dalla chiusura del calciomercato, molte squadre stanno cercando di migliorare la propria rosa attingendo dalla lista svincolati.

Proprio il Venezia, superando la concorrenza di varie squadre tra cui anche lo Spezia, è riuscita a piazzare un colpo ad effetto che porterà carisma ed esperienza tra i pali.

Il portiere argentino, classe 87′, Sergio Romero ha accettato l’offerta contrattuale avanzata dai lagunari che firmerà un contratto per tornare, dopo l’esperienza alla Sampdoria, in Serie A.

Il 34enne sarà sicuramente il giocatore dal curriculum più “pesante” tra le fila del Venezia e darà a mister Zanetti la possibilità di avere un leader sia in campo che fuori.

Un acquisto che “spaventerà” il dualismo tra Maenpaa e Lezzerini che, durante questo inizio di campionato, hanno subito un complessivo di 12 gol.

Dopo la duratura esperienza come portiere del Manchester United, una Europa League vinta nel 2017 e dopo aver difeso i colori della propria nazionale ai mondiali 2010 e 2014, Sergio Romero, noto in patria come El Chiquito, è pronto a tornare in Serie A per quella che sarà la vera e propria sfida della sua carriera: ovvero salvare il Venezia.

La sua prima avventura in Italia, a Genova con la Sampdoria, ha lasciato un buon ricordo dell’esperto portiere che, soprattutto in quegli anni, era riuscito a giocare con continuità.

La prima preoccupazione e fonte di lavoro per lo staff tecnico del Venezia riguarderà proprio la tenuta fisica di un giocatore che potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe o, ancor di più, la continuità.

L’esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United è stata affascinante, ma ha fruttato al portiere solo 7 presenze complessive dal 2015 al 2021. Un bottino, dunque, molto esile, ma la volontà del Venezia sarà quella di rischiare e di avere, soprattutto, un profilo di esperienza che possa portare coraggio e motivazioni ad una squadra comunque molto giovane.

Migliori Bookmakers AAMS