Video Gol Highlights Venezia-Atalanta 0-2 : Sintesi 20-10-2024

Video Gol e Highlights Venezia-Atalanta 0-2 , 8° Giornata Serie A: prima Pasalic, poi Retegui nei primi minuti di ciascun tempo.

La Dea vince e convince. Un’ottima prestazione, quasi sempre in controllo, non ha patito le giocate dei veneti. La formazione bergamasca sale a quota 13, vede vicina la seconda posizione, distante solo 3 punti.

Il Venezia, invece, dopo questa sconfitta, la terza consecutiva, rimane a quota 4 ultimo in classifica.

Venezia-Atalanta, 8° giornata di Serie A

Sintesi di Venezia-Atalanta 0-2

Partita che inizia con i bergamaschi che fanno girare ottimamente il pallone, in attesa di trovare qualche varco nella difesa avversaria.

Ma la prima occasione è di marca veneta. L’attaccante Joel Pohjanpalo riceve un bel passaggio millimetrico in area, ma la sua conclusione è decisamente fuori bersaglio!

VANTAGGIO DELL’ATALANTA! Alla prima occasione, da calcio d’angolo, il pallone finisce sulla testa di Retegui, il quale è bravo a servire Pasalic, meglio piazzato. Il centrocampista croato lascia partire un tiro imparabile per Stankovic!

Cinque minuti più tardi sono ancora gli ospiti a farsi vedere in avanti! De Kateleare è bravo a colpire dal limite dell’area con un tiro diretto all’incrocio dei pali di sinistra. Stankovic si supera e mette in angolo!

Un minuti più tardi è Retegui a provarci di testa, ma la sfera termina abbondantemente fuori. Al diciassettesimo si fanno rivedere i padroni di casa, con Oristanio che si prepara e calcia da media distanza. La sfera, purtroppo per lui, termina abbondamente fuori dallo specchio della porta.

Verso la metà della prima frazione, Zampano riceve un passaggio filtrante sul limite, poi calcia con il destro verso la porta. Carnesecchi è bravo ad intuire e respingere il tentativo in angolo.

Quando sta per scoccare la mezz’ora occasione importante per i nerazzurri! Ademola Lookman riceve un passaggio intelligente al limite dell’area, calcia rapidamente verso la porta, ma prende la traversa!

Ancora ospiti in avanti. Questa volta è il turno di De Ketelaere, il quale evita i difensori e calcia verso la porta. La sfera termina fuori di poco sulla sinistra.

Per i padroni di casa è sempre pericoloso Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese prova a colpire di testa e ad indirizzare la sfera sotto la traversa. Marco Carnesecchi, però, si fa trovare pronto e respinge il suo tentativo.

Quando mancano cinque minuti al termine della prima frazione, ancora orobici pericolosi. Mateo Retegui riceve un passaggio corto, ha campo, avanza, effettua un tiro che esce di pochissimo alla sinistra della porta difesa da Stankovic.

Prima del duplice fischio dell’arbitro una punizione per i veneti battuta da Oristanio termina decisamente larga sopra la traversa.

Ripresa che inizia con ancora gli ospiti a premere sull’acceleratore.

RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Mateo Retegui è il marcatore! Il calciatore italiano è bravo a ricevere palla al limite dell’area, per poi concludere con un pallonetto a scavalcare un incolpevole Stankovic!

Quasi al decimo della ripresa il centrocampista Ederson effettua un’azione personale, effettua un tiro all’angolino basso di sinistra, ma Stankovic riesce a parare!

Poco dopo il quarto d’ora Candela prova una conclusione dal limite dell’area, ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa.

Proteste dei padroni di casa al settantesimo minuto per la caduta in area di rigore di Oristanio. L’arbitro Zufferli lascia proseguire, non ravvisando gli estremi per la concessione di un calcio di rigore.

Pochi minuti dopo Samardzic riesce a conquistare un pallone servito malamente da un compagno, aggiusta la posizione e calcia dal limite trovando il portiere avversario Stankovic molto reattivo.

Altre occasioni per gli ospiti nel giro di poco tempo. Prima con Zappacosta, poi con Cuadrado. Il primo trova attento Stankovic, il secondo è piuttosto impreciso e manda la sfera sul fondo.

Verso l’ottantesimo minuto Haps riceve un pallone e scaglia una conclusione dal limite dell’area. Il suo tentativo, però, viene bloccato da uno dei difensori avversari.

A cinque minuti dal termine del tempo regolamentare, Busio s’impegna per conquistare il pallone, tira dal limite dell’area verso il centro. Il portiere nerazzurro Carnesecchi è fuori posizione, ma con un balzo riesce a recuperare e deviare il tentativo del centrocampista statunitense.

L’arbitro, dopo tre minuti, pone fine al match.

Tabellino di Venezia-Atalanta 0-2

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Candela; Zampano, Nicolussi Caviglia (64′ Yeboah), Duncan, Ellertsson (46′ Busio), Sagrado (64′ Haps); Oristanio (79′ Saad El Haddad), Pohjanpalo (79′ Gytkjaer). All. Di Francesco

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien (46′ Ruggieri), Djimsiti; Bellanova, Ederson (75′ Sulemana), Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere (68′ Samardzic), Lookman (46′ Cuadrado); Retegui (68′ Zaniolo). All. Gasperini

ARBITRO: Zufferli (Udine)

GOL: 7′ Pasalic (A), 47′ Mateo Retegui (A)

ASSIST: 7′ Retegui (A)

AMMONITI: 43′ Ederson (A), 93′ Busio (V)

ESPULSIONI: –

NOTE: Un minuto di recupero nel primo tempo, tre nella ripresa

