Valentino Rossi: dalla MotoGP al WEC, il Dottore continua a stupire nel 2025

llenza e passioLa straordinaria carriera di Valentino Rossi, già icona mondiale del motorsport, è destinata a continuare, con la conferma del suo ritorno in pista per la stagione 2025.

Rossi, considerato una delle figure più influenti e amate nella storia della MotoGP, ha vinto sette campionati mondiali nella classe regina tra il 2001 e il 2009. Dopo una carriera di successo durata oltre due decenni, il pilota italiano si è ritirato dal mondo delle moto alla fine del 2021, lasciando un’eredità indelebile nel cuore dei fan di tutto il mondo.

Un’evoluzione verso le quattro ruote

Conclusa la sua carriera in MotoGP, Rossi ha iniziato a esplorare il mondo delle corse automobilistiche, passando alle gare di durata su auto sportive. Dopo essersi affermato in MotoGP come “Il Dottore”, il 46enne italiano ha dimostrato la sua versatilità, competendo in competizioni di alto livello come il GT World Challenge Europe (GTWCE) e il Campionato Mondiale Endurance (WEC).

Nel 2023, Rossi ha ottenuto la sua prima vittoria nella serie “Road to Le Mans” e ha partecipato per la prima volta alla leggendaria 24 Ore di Le Mans. Nonostante un incidente notturno del suo compagno di squadra Ahmad Al Harthy abbia compromesso la possibilità di vittoria, la performance complessiva del team ha messo in evidenza il potenziale del progetto BMW.

Un nuovo capitolo nel 2025: sfide e ambizioni

Per la stagione 2025, Rossi continuerà la sua avventura nel WEC, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Sarà affiancato da Ahmad Al Harthy e dal nuovo compagno di squadra Kelvin van der Linde, che sostituirà Maxime Martin. La loro missione principale sarà competere al massimo livello in tutte le gare del campionato, inclusa la 24 Ore di Le Mans, evento di punta del calendario.

“Sono molto felice di continuare la mia esperienza nel WEC,” ha dichiarato Rossi. “L’anno scorso è stata una stagione di debutto molto positiva. Abbiamo ottenuto due podi e vogliamo lavorare per diventare più forti e competitivi in ogni gara. Collaboreremo strettamente con BMW M Motorsport per migliorare le nostre prestazioni e puntare a risultati importanti.”

L’eredità di Valentino Rossi: dalle due alle quattro ruote

La transizione di Rossi dalle moto alle auto è stata accolta con entusiasmo dai fan e ha attirato l’attenzione degli appassionati di motorsport a livello globale. Non è la prima volta che il talento di Rossi si estende oltre il mondo delle moto: già nel 2004, durante un test con Ferrari sul circuito di Fiorano, il pilota italiano aveva impressionato al punto da essere considerato per un posto in Formula 1 accanto a Michael Schumacher.

Nonostante abbia scelto di non proseguire la carriera in F1, Rossi ha continuato a dimostrare la sua passione per il motorsport, partecipando a gare di rally e ora consolidando la sua posizione nel mondo delle competizioni automobilistiche su pista.

Un simbolo per il motorsport italiano e mondiale

Valentino Rossi non è solo un pilota di talento, ma anche una figura iconica che ha ispirato generazioni di giovani motociclisti e piloti. La sua capacità di adattarsi e competere ad alto livello, prima sulle due ruote e ora sulle quattro, sottolinea la sua incredibile versatilità e dedizione.

Con il ritorno confermato per il 2025, il “Dottore” si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua leggendaria carriera, continuando a essere un simbolo di eccellenza e passione per il motorsport.

