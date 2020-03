Valencia-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 10-3-2020

Torna in scena domani la Champions League con il ritorno delle prime partite valevoli per gli ottavi di finale. In campo, tra le altre, anche Valencia-Atalanta. Tutto quello che c’è da sapere sul match tra valenciani e bergamaschi.

Dopo il roboante 4-1 dell’andata, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si appresta ad affrontare domani, allo Stadio Mestalla, con fischio d’inizio fissato alle 21:00, il Valencia di Albert Celades. Per gli uomini del presidente Percassi potrebbe essere la notte della storia visto che i nerazzurri, all’esordio assoluto nella massima competizione europea, sono ad un passo dai quarti di finale.

Il vantaggio di 3 gol conquistato a San Siro lo scorso 19 febbraio fa stare stare tranquilli Gomez e compagni che guardano sicuramente fiduciosi al match di domani, consapevoli, allo stesso tempo, di non dover sottovalutare l’avversario.

La Champions League è infatti piena di storie di rimonte clamorose (vedasi la rimonta della Juve contro l’Atletico Madrid o quella del Liverpool contro il Barcellona), servirà quindi la massima concentrazione alla Dea per portare a casa il risultato.

Le ultime sulle formazioni di Valencia e Atalanta

Per quanto riguarda le formazioni, il Valencia dovrebbe presentarsi in campo con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cilessen in porta. Davanti a lui, Waas, Diahkaby, Mangala e Gaya. Centrocampo a quattro con Ferran Torres, Kondogbia, Parejo e Soler. In attacco il duo formato da Gameiro e Guedes.

L’Atalanta dovrebbe invece presentarsi in campo con un più articolato 3-4-1-2. Gollini quindi in porta con, a fargli da scudo, Palomino, Djimsiti e Caldara. A centrocampo spazio a Hateboer, Freuler, De Roon e Gosens. Gomez sulla trequarti sarà invece il supporto della coppia offensiva costituita da Zapata e Ilicic.

Valencia-Atalanta (Photo Credit: pagina FB Atalanta Bergamasca Calcio)

Probabili formazioni Valencia-Atalanta

Valencia (4-4-2): Cilessen; Waas, Diahkaby, Mangala, Gaya; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Gameiro, Guedes.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Caldara; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gómez, Ilicic; Zapata.

Come vedere Valencia-Atalanta in TV e Streaming

Valenicia-Atalanta sarà visibile, via satellite, su Sky Sport Uno, mentre in chiaro, il match tra spagnoli e bergamaschi, sarà trasmesso, a partire dalle 21:00, su Canale 5. Sky Go permetterà invece la visione della partita via streaming.

Dove ascoltare la radiocronaca di Valencia-Atalanta

La radiocronaca di Valencia-Atalanta sarà disponibile sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 21:00.

Precedenti e statistiche

L’ultimo, nonché unico precedente tra Valencia e Atalanta è quello della gara di andata in cui i bergamaschi si sono imposti per 4-1 sugli spagnoli grazie alle reti Hateboer (2) Ilicic e Freuler.

