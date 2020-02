Video Gol Highlights Atalanta-Valencia 4-1: doppietta di Hateboer, magie di Ilicic e Freuler! Cheryshev accorcia le distanze

Risultato di Atalanta-Valencia 4-1, andata ottavi di finale di Champions League: una doppietta di Hateboer, intervallata da due magie di Ilicic e Freuler! Cheryshev per la rete della bandiera, ma il bottino è buono, si può andare al Mestalla con più sicurezza!

Una partita emozionante, palpitante con due formazioni che giocano a viso aperto! Grande pressing nelle zone di campo, con una prima parte più favorevole ai nerazzurri! Al quarto d’ora vanno in vantaggio con Hateboer e poi raddoppiano con Ilicic! Il Valencia si rende pericoloso, ma i padroni di casa vanno sul 4-0 grazie alle reti di Freuler ed ancora Hateboer! Cheryshev per la rete della bandiera! La Dea va al Mestalla con un buon bottino di reti!

Atalanta-Valencia, andata ottavi di finale di Champions League

La sintesi di Atalanta-Valencia 4-1, andata ottavi di finale di Champions League

Una partita che vede le due squadre interpretare lo stesso gioco, fatto di pressing e ripartenze veloci. Sulla prima la Dea guadagna un calcio di punizione dal limite battuto da Gomez con palla alta di poco sopra la traversa!

All’ottavo minuto occasione clamorosa per i nerazzurri! Ilicic serve Pasalic il quale si trova davanti al portiere! Prova a beffarlo con un piatto destro, ma Doménech risponde da campione in angolo!

Al quarto d’ora arriva il vantaggio dei nerazzurri! Gomez è bravo ad entrare in area di rigore, a crossare da posizione defilata e al centro pesca Hateboer che anticipa il diretto marcatore ed infila in porta!

Quattro minuti più tardi è Gosens che da posizione defilata calcia con il sinistro e manda sull’esterno della rete, dopo un’azione manovrata portata da destra verso sinistra!

Poco dopo la mezz’ora ecco una prima grande occasione per gli ospiti! Fernan Torres riceve palla in area e calcia da posizone defilata! Il pallone prende il palo e rientra in campo! Cinque munti più tardi ecco un’altra occasione con Guedes che trova un varco nella zona sinistra dell’area di rigore, calcia con il sinistro un diagonale sul quale non arriva in tempo Kondogbia!

Verso il finale dellla prima frazione la dea si riaffaccia in area avversaria. Prima con De Roon, il cui tiro termina alto!

Poi arriva il raddoppio dei lombardi, con Ilicic che rive un passaggio da Pasalic, controlla fra tre avversari e calcia con il sinistro in maniera imparabile per Domenech!

Ripresa che inizia con due azioni da una parte e dall’altra! Prima Gomez prova un corss che per poco Kondogbi non mette nella propria porta!

Poi Fernand Torres non riesce a concludere un cross proveniente dalla sinsitra, mandando di poco la sfera fuori dal palo alla sinistra di Gollini!

Verso il quarto d’ora arriva la terza rete dei bergamaschi! Freuler è bravo a colpire con il destro a giro, imparabile per Domenech!

Cinque minuti più tardi arriva la quarta rete per i nerazzurri! Hateboer riceve un passaggio filtrante e arriva davanti al portiere in zona defilata! Il suo tiro è imprendibile per Domenech!

Due minuti più tardi palla persa dai padroni di casa, arriva Cheryshev che calcia con il destro in maniera precisa nell’angolo! Nulla da fare per Gollini!

Ora però il Valencia preme! Prima è lo stesso Cheryshev che calcia dal limite dell’area piccola, ma Gollini con un intervento strepitoso evita la rete per gli spagnoli! Quindi Kondogbia prova una conclusione che termina alta sopra la traversa di poco!

Nel finale con le forze fresche Gasperini può di nuovo spingere alla ricerca di un’altra rete! Malinovski, dopo aver ricevuto un passaggio al limite dell’area ma scaglia un pessimo tiro sopra la traversa!

Nei minuti di recupero Gameiro spreca una grande occasione, mandando la sfera sopra la traversa! Termina qui la sfida, la Dea ha un ottimo bottino di reti per il ritorno al Mestalla!

Video Gol Highlights

PER GUARDARE IL VIDEO GOL DELLA PARTITA CLICCARE SUL LINK

Il tabellino di Atalanta-Valencia 4-1, andata ottavi di finale di Champions League

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara (75° s.t. Zapata); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (91 s.t. Tameze); Ilicic, Gomez (81° s.t. Malinovski). All. Gasperini

VALENCIA (4-4-2): Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes (64° s.t. Cheryshev), Maxi Gomez (73° s.t. Gameiro). All. Celades

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Reti: 16° p.t. Hateboer (A), 42° p.t. Ilicic (A), 57° s.t. Freuler (A), 63° s.t. Hateboer (A), 66° s.t. Cheryshev (V)

