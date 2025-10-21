Union Saint Gilloise – Inter Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Union Saint Gilloise – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00.

L’Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare protagonista in Champions League, con l’obiettivo di centrare la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppe.

Martedì sera i nerazzurri faranno visita ai campioni del Belgio dell’Union Saint-Gilloise, in una sfida che potrebbe già pesare sulla classifica del girone, dove le due squadre sono separate da tre punti.

La squadra milanese sta vivendo un periodo straordinario, forte di una serie di successi consecutivi in Italia e in Europa. Dopo aver vinto le prime due partite in Champions League, l’Inter punta a confermare la propria leadership anche in trasferta. Diversa la situazione per l’Union SG, travolta nell’ultima uscita europea e chiamata a una reazione davanti al proprio pubblico.

Una gara che promette intensità e spettacolo, con i nerazzurri determinati a consolidare il primato e continuare il proprio percorso da protagonisti in Champions League 2025.

Dove vedere Union Saint Gilloise – Inter in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Union Saint Gilloise – Inter

Data: Martedì 21 Ottobre 2025

Martedì 21 Ottobre 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (252)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra l’Inter di Cristian Chivu e l’Union Saint Gilloise martedì 21 Ottobre 2025 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 252).

Sarà possibile vedere Union Saint Gilloise – Inter in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani; inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Come arriva l’Inter:

L’Inter prosegue il proprio percorso europeo sulla scia della straordinaria continuità mostrata già nella scorsa stagione. I nerazzurri hanno vinto le prime due gare della fase a gironi di Champions League senza subire nemmeno un gol: prima il 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax, poi il 3-0 a San Siro sullo Slavia Praga.

Protagonisti assoluti del reparto offensivo, Marcus Thuram e Lautaro Martínez hanno trascinato la squadra con due doppiette consecutive, dimostrando un’intesa perfetta e una concretezza impressionante sotto porta. Allo stesso tempo, la retroguardia dell’Inter ha confermato la propria solidità: il club milanese ha collezionato 10 clean sheet nelle ultime 11 partite di Champions League (tra fase a gironi e fase principale), vincendone 11 delle ultime 16 e perdendo soltanto una.

Dopo la sconfitta nella finale di Champions 2025 contro il PSG, la società ha scelto di puntare sul giovane Cristian Chivu, che ha già dato alla squadra nuova energia e identità. La vittoria di sabato sera contro la Roma capolista, grazie all’1-0 firmato da Ange-Yoan Bonny, ha riportato i nerazzurri a 15 punti in Serie A, agganciando proprio i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica. Bonny, schierato titolare al posto dell’infortunato Thuram, ha così raggiunto cinque partecipazioni a gol nelle ultime due gare, confermandosi una rivelazione assoluta.

L’ultima sconfitta dell’Inter resta quella rocambolesca nel Derby d’Italia contro la Juventus (4-3) dello scorso settembre. Da allora, la squadra non ha più sbagliato un colpo e arriva alla sfida contro l’Union Saint-Gilloise con una condizione psicofisica eccellente e una fiducia alle stelle.

Come arriva l’Union Saint Gilloise:

L’Union Saint-Gilloise torna a vivere una notte di Champions League con entusiasmo e ambizione. Dopo aver interrotto una lunghissima attesa di 90 anni per la conquista del titolo nazionale, i campioni del Belgio hanno completato uno storico double domestico, confermandosi una delle realtà più sorprendenti d’Europa.

L’avvio in campo europeo è stato però altalenante. Dopo il brillante 3-1 esterno sul PSV Eindhoven alla prima giornata, i belgi hanno subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Newcastle davanti al proprio pubblico, nel match giocato allo stadio dell’Anderlecht — impianto scelto poiché il tradizionale Stade Joseph Marien non rispetta gli standard UEFA. La lezione inflitta dagli inglesi ha bruscamente interrotto una serie di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, ma non ha cancellato la solidità e la fiducia del gruppo.

Il tecnico David Hubert, subentrato in estate al partente Sébastien Pocognoli (passato al Monaco), ha indicato come obiettivo realistico il piazzamento nelle prime 24 squadre della classifica generale, traguardo che garantirebbe l’accesso ai playoff a eliminazione diretta. In quest’ottica, anche un pareggio contro l’Inter sarebbe un risultato prezioso per mantenere il percorso verso gli ottavi di finale.

Sul fronte nazionale, l’Union SG continua a dominare la Pro League: il recente 3-1 contro il Charleroi ha consolidato il primo posto in classifica, mantenendo tre punti di vantaggio sul Club Brugge. Con il morale alto e un’identità di gioco chiara, la squadra di Bruxelles si prepara ad accogliere i nerazzurri di Simone Inzaghi con l’obiettivo di sorprendere ancora l’Europa.

Probabili Formazioni di Union SG – Inter:

L’Inter arriva a Bruxelles con l’obiettivo di consolidare il primato nel girone di Champions League 2025, forte di una rosa quasi al completo e di uno stato di forma eccezionale. Il leader indiscusso resta Lautaro Martínez, autentico trascinatore e capocannoniere della competizione con 10 gol in 9 presenze, al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé.

Con Marcus Thuram ancora ai box per un problema muscolare, Cristian Chivu dovrebbe affidarsi nuovamente ad Ange-Yoan Bonny, reduce da prestazioni di altissimo livello e da cinque partecipazioni a gol nelle ultime due gare. Alternativa possibile, l’attaccante italiano Francesco Pio Esposito, che ha da poco realizzato la sua prima rete in Serie A e il primo gol in Nazionale maggiore.

Unico altro indisponibile è Matteo Darmian, fermato da un affaticamento al polpaccio. Questo consentirà a Chivu di ruotare alcuni uomini tra i due impegni ravvicinati contro Roma e Napoli: potrebbero infatti partire titolari Petar Sucic, Davide Frattesi, Piotr Zielinski e Carlos Augusto, tutti pronti a sfruttare l’occasione.

Dall’altra parte, l’Union Saint-Gilloise dovrà rinunciare all’attaccante Mohammed Fuseini per un infortunio alla caviglia, ma ritrova Raul Florucz, tornato a disposizione dopo la squalifica europea e pronto ad affiancare Promise David, autore di 19 gol nella scorsa stagione che ha riportato il titolo in Belgio dopo novant’anni.

La formazione belga potrà contare anche sulla solidità difensiva di Christian Burgess e Kevin Mac Allister, pilastri della retroguardia a tre, mentre Mathias Rasmussen sarà come sempre il perno del centrocampo.

Probabili formazioni Union SG-Inter (Champions League 2025):

Union SG (3-4-1-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaily, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, David.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Augusto; Bonny, Martínez.

Pronostico Union SG-Inter:

Segnare un gol contro l’Inter in Champions League è già di per sé un traguardo, ma per l’Union Saint-Gilloise potrebbe non bastare per fermare la corsa dei campioni d’Italia. La squadra belga, pur solida e organizzata, dovrà affrontare una delle formazioni più in forma d’Europa, capace di abbinare solidità difensiva e cinismo offensivo come poche altre.

Sotto la guida del giovane Cristian Chivu, i nerazzurri stanno diventando una macchina da vittorie perfettamente calibrata, capace di imporsi con autorevolezza in ogni competizione. Il rendimento europeo è impeccabile e il gruppo appare già avanti nella costruzione di un’identità tattica matura, con Lautaro Martínez simbolo della determinazione e dell’efficacia del progetto tecnico.

Pronostico: Union SG 1-2 Inter

I belgi potrebbero riuscire a trovare la via del gol davanti al proprio pubblico, ma l’esperienza e la qualità dell’Inter dovrebbero fare la differenza. I nerazzurri sono pronti a centrare la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppe, consolidando la loro posizione tra le grandi protagoniste della Champions League 2025.

