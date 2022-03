Under 21, Video Gol Highlights Montenegro-Italia 1-1: Sintesi 25-3-2022

Video Gol e Highlights Montenegro-Italia 1-1, 6° Giornata Gruppo F Qualificazione Europei Under 21: Ricci pareggia Rakonjac

Solo un pareggio tra Montenegro e Italia allo Gradski Stadion di Podgorica nella sesta giornata della fase di qualificazioni a gironi del Gruppo F dei prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania.

E’ un’occasione fallita per gli azzurrini, che acciuffano il primo posto in classifica a pari punti con la Svezia, ma con una partita in meno e conservando tre punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Sintesi di Montenegro Under 21-Italia Under 21 1-1

E’ un 4-2-3-1 molto offensivo quello di Miodrag Vukotić, che schiera Ivezic a porta, protetto da Pesukic, Perovic, Babic e Raznatovic. In mediana spazio a Brnovic e Janjic, mentre sulla trequarti capitan Krstovic e Vukcevic vengono coadiuvati da Divanovic alle spalle di Rakonjac unica punta.

Mentre Paolo Nicolato conferma il tridente d’attacco delle ultime uscite con Colombo e Lucca insieme e Vignato a fare da esterno e trequartista, così da permettere al primo di partire esterno e accentrarsi con l’evolversi dell’azione. In difesa ci sono Bellanova e Parisi sulle fasce, scelto invece Okoli al centro con Lovato davanti a capitan Carnesecchi. In mediana Portanova è affiancato da Esposito e Ricci.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. L’ottima fase difensiva dei padroni di casa non permette agli ospiti di giocare con la giusta qualità.

Ci provano Parisi e Janjic, ma sono imprecisi in fase di conclusione, anche perché la distanza risulta proibitiva, mentre viene ammonito Krstovic.

Al 37′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Rakonjac sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grande reazione da parte degli ospiti, che al 39′ minuto trovano il gol del pareggio con Ricci su cross di Bellanova, di fatto chiudendo così la prima frazione di gioco.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, altrettanto noioso, equilibrato e senza grandi spunti di qualità, visto che gli ospiti non riescono a velocizzare il giro della palla e i padroni di casa si limitano a gestire la fase difensiva.

Vengono ammoniti Janjic e Colombo, poi entrano Vukotic, Cancellieri e Fagioli al posto di Ricci, Colombo e Brnovic, poi anche Bojovic per Vukcevic, Krstovic al posto di Janjic e Strikovic per Rakonjac.

Non succede praticamente niente, le squadre sembrano che non vogliano nemmeno provarci, nonostante altri cambi che vedono protagonisti Gaetano e Yeboah sostituire Lucca e Vignato.

Nel finale finalmente arrivano le prime grandi occasioni: da una parte, Krstovic non trova la porta, dall’altro Okoli si divora il gol vittoria tutto solo davanti al portiere.

Highlights e Video Gol di Montenegro Under 21-Italia Under 21 1-1:

Tabellino di Montenegro Under 21-Italia Under 21 1-1

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; Brnovic (60′ Vukotic), Janjic; Vukovic (73′ Strikovic), Divanovic, Krstovic; Rakonjac (73′ Bojovic). All.: M. Vukotic

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci (63′ Fagioli); Colombo (63′ Cancellieri), Lucca (81′ Gaetano), Vignato (81′ Yeboah). All.: P. Nicolato.

ARBITRO: B. Berke

GOL: 37′ Rakonjac, 39′ Ricci

AMMONITI: 34′ Krstovic, 53′ Janjic, 57′ Colombo

ESPULSI:NOTE: