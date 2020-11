Under 21, Video Gol Highlights Lussemburgo-Italia 0-4: sintesi 15-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lussemburgo Under 21-Italia Under 21 0-4, 9° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21: doppietta di Scamacca, azzurrini qualificati come primi in classifica con un turno d’anticipo, tris di Pinamonti, poker di Marchizza

E l’Italia Under 21 conquistò la qualificazione agli Europei Under 21, in programma nell’estate del 2021, vincendo con scioltezza anche allo Stade Municipal, conosciuto anche come Stade Josy Barthel, contro il Lussemburgo Under 21, chiudendo al primo posto del Girone 1 con un turno d’anticipo.

Tutto davvero fin troppo facile per gli azzurrini anche nella nona giornata della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei di categoria e seconda vittoria consecutiva in questo ultimo tour de force, che si concluderà con la passerella di mercoledì contro i pari età della Svezia.

La sintesi di Lussemburgo Under 21-Italia Under 21 0-4, 9° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

Non c’è partita già nel primo tempo, disputato su ritmi non proprio indimenticabili, visto che gli ospiti sono consapevoli del proprio livello superiore e non fanno niente per nasconderlo contro padroni di casa quasi improponibili dal punto di vista tecnico e tattico.

Si mette in proprio Scamacca, che decide di voler tornare a casa con una grande prestazione, come dimostra al 15′ minuto, quando sblocca la partita trovando il gol, stop di petto e conclusione, sugli sviluppi di un calcio d’angolo poco dopo aver obbligato Ottele al miracolo.

E al 28′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio, ancora Scamacca, che si regala la doppietta personale sfruttando il cross di Bellanova e l’uscita a vuoto di Ottele.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal continuo dominio totale degli ospiti, che fanno davvero ciò che vogliono contro padroni di casa non all’altezza della competizione.

Anche Pinamonti vuole iscriversi al tabellino, visto che bisogna giocarsi anche il posto per la prossima estate, risultando subito pericoloso, ma non trovando la porta, e poi segnando il tris al 56′ minuto al termine di una bella azione iniziata da Frabotta a sinistra e proseguita con Frattesi e Bellanova.

E al 66′ minuto Marchizza si regala il poker risolvendo nel miglior modo possibile una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Dopo è semplice allenamento per gli ospiti, che gestiscono anche le forze oltre al risultato e alla partita.

Video Gol Highlights di Lussemburgo Under 21-Italia Under 21 0-4, 9° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/lussemburgo-italia-under-21-scamacca-gol-0f477b40-ceff-4fe9-bf98-3d85a43fa381.html

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/lussemburgo-italia-under-21-secondo-gol-scamacca-d6df6bad-2f73-42f3-b830-839a514c1c3d.html

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/lussemburgo-italia-under-21-gol-pinamonti-d467599e-f958-4655-95d3-855066c06d6e.html

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/lussemburgo-italia-under-21-gol-marchizza-a443e0b7-250a-4b5a-ba27-070c52156f61.html

Il tabellino di Lussemburgo Under 21-Italia Under 21 0-4, 9° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

Lussemburgo U21 vs Italia U21 0-4

LUSSEMBURGO U21 (4-2-3-1) : Ottele; Dzogovic, d’Anzico, Osmanovic, Schmit; Latic, Duriatti (C) (87′ Ostrowski); Schaus (70′ Bernardy), Prudhomme [C], Avdusinovic (78′ Rossler); Curci (78′ Coopmans).

A disp.: Silva Machado (GK), Sinner, Hardahl Hansen.

All.: Cardoni.

ITALIA U21 (3-5-2) : Carnesecchi; Delprato, Gabbia (C), Marchizza; Bellanova, Frattesi (87′ Maleh), Rovella, Pobega (46′ Ricci), Sala (46′ Frabotta); Scamacca (78′ Raspadori), Sottil (46′ Pinamonti).

A disp.: Cerofolini (GK), Vogliacco, Cuomo, Zappa.

All.: Nicolato.

Arbitro: Matthew De Gabriele (Malta).

Assistente 1: Roberto Vella (Malta).

Assistente 2: Christopher Francalanza (Malta).

Quarto Ufficiale: Malcolm Spiteri (Malta).

Marcatori: 15′ Scamacca (Italia U21), 29′ Scamacca (Italia U21), 56′ Pinamonti (Italia U21), 66′ Marchizza (Italia U21).

Ammoniti: 8′ Latic (Lussemburgo U21), 37′ Sala (Italia U21), 45′ Pobega (Italia U21), 57′ Gabbia (Italia U21), 86′ Pinamonti (Italia U21).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 3’st. Calci d’angolo: 0-3. Temperatura: 14°C (Nuvoloso).

Spettatori: porte chiuse.

