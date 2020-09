Under 21, Svezia-Italia: diretta tv-streaming e probabili formazioni 08-09-2020

Diretta tv-streaming Svezia-Italia under 21: gara di qualificazione agli Europei di categoria del 2021

Si ricomincia a fare sul serio: dopo la vittoria convincente, in amichevole, contro la Slovenia, l’Italia under 21 di Paolo Nicolato affronta a Stoccolma la Svezia in una gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei under 21. Le due squadre arrivano alla partita in una situazione di classifica completamente opposta: la Svezia padrona di casa, terzultima nel girone a soli sei punti, ha l’obbligo di vincere per alimentare le speranze di qualificazione. Gli “azzurrini” sono invece secondi ma, vincendo, aggancerebbero l’Irlanda, capolista del gruppo ma con due gare in più rispetto alla nostra nazionale. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questo match.

Under 21, Svezia-Italia: le ultime sulle formazioni

I padroni di casa della Svezia arrivano dal ko nel derby nordico contro l’Islanda che ha fatto loro perdere contatto con la testa della classifica. Il CT Nilsson dovrebbe comunque schierare per sommi capi la formazione scesa in campo nell’ultima gara, ormazione nella quale sarà assente il giocatore più rappresentativo, Mattias Svanberg, rimasto a Bologna agli ordini di Mihajlovic.

Ampio turnover per Nicolato nella sfida contro la Slovenia. Il nostro Commissario Tecnico potrà dunque schierare in campo tutti i titolari e, nel 4-3-3, ritrovare elementi importanti come Cutrone e Scamacca in attacco, oltre a Frattesi al centro. Torna dall’inizio anche Zanellato del Crotone, così come la difesa riabbraccia due pedine importanti come Matteo Gabbia e Luca Pellegrini.

Svezia-Italia under 21: le probabili formazioni

SVEZIA (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, Isherwood, Henriksson, Kahl; Irandust, Bjorkengren, Helborg, Karlsson; Gyokeres, Nygren. Allenatore: Roland Nilsson

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bettella, Gabbia, Varnier, Pellegrini; Frattesi, Zanellato, Colpani; Sottil, Cutrone, Scamacca. Allenatore: Nicolato

Diretta tv-streaming Svezia-Italia under 21

La diretta televisiva di Svezia-Italia under 21, gara di qualificazione ai prossimi Europei, sarà garantita da Rai 2 a partire dalle 18:30. Lo streaming sarà visibile su Rai play.

Precedenti e statistiche Svezia-Italia under 21

Queste due nazionali si sono affrontate dieci volte nell’arco della propria storia con un bilancio che pende a favore degli “azzurrini”: cinque vittorie, tre pareggi e due affermazioni svedesi. La Svezia ha però vinto l’ultima gara di un certo “peso” contro l’Italia: quella disputata ad Olomuc il 18 giugno 2015 in occasione degli Europei giocati in Repubblica Ceca. Marcatore della gara fu Berardi e la nostra nazionale uscì al primo turno della manifestazione.

