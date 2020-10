Under 21, Italia-Irlanda Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Italia-Irlanda Under 21 in programma oggi pomeriggio alle 17:30 all’Arena Garibaldi di Pisa. Ricordiamo che per via dei vari casi di Coronavirus che hanno interessato il gruppo di Paolo Nicolato, oggi pomeriggio scenderà in campo la selezione Under 20 guidata da Alberto Bollini alla quale si aggregheranno Cutrone, Tonali, Ricci e Sottil.

Non è sicuramente un buon momento per l’Under 21 di Paolo Nicolato che, dopo il rinvio della sfida con l’Islanda, in programma la settimana scorsa, deve rinunciare anche alla sfida odierna contro l’Irlanda di Kenny. Il match con gli irlandesi, primi nel Gruppo 1, doveva essere quello del possibile sorpasso, invece le recenti positività al Coronavirus riscontrate nel gruppo del tecnico veneto hanno indotto la FIGC a sostituire giustamente la selezione Under 21 con quella Under 20 di Alberto Bollini che già nei giorni scorsi era stata comunque avvisata dell’eventualità di scendere in campo oggi a Pisa contro l’Irlanda.

Al gruppo di Bollini si sono aggiunti quindi Patrick Cutrone, Sandro Tonali, Samuele Ricci e Riccardo Sottil, unici “superstiti” della “vecchia squadra” che proveranno a fare la differenza in un gruppo sicuramente all’altezza, ma forse privo dell’esperienza giusta per affrontare una partita così importante. Ad ogni modo sarà il campo a dire chi avrà ragione e chi torto.

Le ultime sulle formazioni Italia e Irlanda Under 21

Per quanto riguarda le formazioni, Bollini dovrebbe schierare i suoi con un classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cerofolini in porta. Davanti a lui, Vogliacco, Buongiorno e Pirola. Centrocampo a cinque con Birindelli, Ricci, Tonali, Pobega e Frabotta. In attacco il duo formato da Cutrone e Sottil.

Kenny dovrebbe invece schierare la sua Irlanda con un più offensivo 3-4-3. Bazanu quindi in porta con, a fargli da scudo, Masterson, Collins e O’Shea. A centrocampo spazio a T.O’Connor, Coventry, Knight e McNamara. Davanti il trio costituito da Elbouzedi, Afolabi e Obafemi.

Probabili formazioni Italia-Irlanda Under 21

Italia (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci, Tonali, Pobega, Frabotta; Cutrone, Sottil.

Irlanda (3-4-3): Bazunu; Masterson, Collins, O’Shea; T.O’Connor, Coventry, Knight, McNamara; Elbouzedi, Afolabi, Obafemi.

Come vedere Italia-Irlanda in diretta TV e streaming

Italia-Irlanda sarà visibile, a partire dalle 17:30, su Rai Due. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra azzurrini e irlandesi mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca d Italia-Irlanda Under 21

La radiocronaca di Italia-Irlanda Under 21 sarà disponibile, a partire dalle 17:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra le selezioni Under 21 di Italia e Irlanda sono complessivamente 6 con un bilancio che sorride agli azzurrini che guidano la contesa con 3 vittorie a fronte dell’unico successo irlandese datato 10 settembre 2012 (2-4). Due i pareggi (2-2 il 4 giugno 2012 e 0-0 il 10 ottobre 2019). L’ultima, nonché unica affermazione casalinga dell’Italia sui pari età biancoverdi risale invece al 13 ottobre 2015 (1-0).

