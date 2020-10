Italia Under 21, scoppia il focolaio: altri 3 calciatori positivi al Covid-19. A rischio la sfida con l’Irlanda

L’ombra del Covid- 19 continua ad aleggiare sul gruppo degli azzurrini Under 21, impegnati tra amichevoli e qualificazioni all’europeo di categoria. Nei giorni scorsi era emersa la positività di Gabbia, Plizzari, Bastoni e Carnesecchi (oltre a membri dello staff). Ieri mattina, a Tirrenia, la squadra si è sottoposta ad un nuovo giro di tamponi e test, i cui esiti purtroppo non sono rassicuranti: tre nuovi positivi nel gruppo Under 21, come confermato dalla comunicazione ufficiale della Figc.

L’Under 21 in una delle sue ultime partite – fonte: profilo Twitter Under 21

La squadra si trova ora nel centro di preparazione olimpica di Tirrenia, luogo raggiunto immediatamente dopo l’arrivo dall’Islanda (partita non giocata proprio a causa del Covid).

Non ci è dato sapere, per ora, chi siano questi tre nuovi giocatori positivi al virus, la società dello Spezia (neopromossa in Serie A) ci viene, però, incontro. Il club ligure ha informato i suoi tifosi, attraverso un comunicato ufficiale, che il suo difensore Riccardo Marchizza è risultato positivo dopo aver effettuato il tampone.

I nuovi casi emersi nell’Under 21 non possono che mettere a rischio anche la partita (valevole per le qualificazioni all’europeo di categoria) contro l’Irlanda in programma nella giornata di martedì (ore 17:00) all’Arena Garibaldi di Pisa.

Mentre il gruppo in isolamento a Tirrenia è in procinto di effettuare nuovi test e tamponi, l’idea di schierare dei componenti dell’Under 20 (o, nella peggiore delle ipotesi, tutto il blocco) per sostituire i giocatori risultati positivi al Covid, ha iniziato a prendere piede. Se queste sono le premesse, sarà un’ipotesi da prendere seriamente in considerazione, quantomeno per non far saltare anche l’incontro con l’Irlanda.

