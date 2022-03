Under 21, Dove vedere Montenegro-Italia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 25-3-2022

Dove vedere Montenegro-Italia Under 21, match valido per la qualificazione agli Europei del 2023. La partita i giocherà venerdì 25 marzo alle 18:30 allo stadio Gradski Stadion di Podgorica. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

Dopo la Nazionale, tocca all’ Under 21 ritornare in campo. Gli azzurrini sono attesi nella sfida contro il Montenegro per la qualificazione agli Europei del 2023 che si terranno in Georgia ed in Romania. Nel girone F l’Italia è seconda ed ad un solo punto dalla Svezia ma con due partite in meno e con gli svedesi che, nell’ultima partita, hanno perso contro l’Irlanda.

Proprio contro gli irlandesi risale l’ultima sfida anche per la Nazionale Under 21 che ha vinto 2-0 a Dublino con le reti di Lucca e di Cancellieri. Quasi tagliato fuori dalla qualificazione ed al penultimo posto, c’è il Montenegro che, nel match d’andata a settembre, ha perso 1-0 contro l’Italia con un gol di Colombo.

Un vero tour de force per la nazionale allenata da Paolo Nicolato che continuerà, poi, martedì con la partita contro la Bosnia Erzegovina. Gli azzurri, che sono ancora imbattuti nel girone e, sognano di stappare il pass per Euro 2023.

Dove vedere Montenegro-Italia in diretta TV e streaming

Partita: Montenegro-Italia Under 21

Montenegro-Italia Under 21 • Data: 25 settembre 2021

25 settembre 2021 • Orario: 18:30

18:30 • Canale TV: Rai 2

Rai 2 • Streaming: RaiPlay

Montenegro-Italia, match valevole per le qualificazioni ad Euro 2023, sarà visibile in chiaro su Rai 2. Infatti, come capita con la Nazionale maggiore, la Rai detiene i diritti delle partite anche per l’Under 21. In alternativa, il match potrà essere visto anche sulla piattaforma RaiPlay scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Montenegro-Italia, le ultimissime

Il Montenegro scende in campo con un 4-2-3-1. A porta Ivezic e davanti a lui la difesa con i centrali Miic e Obradovic e sulle fasce Pesukic e Raznatovic. Per il centrocampo, Miodrag Vukotic si affida a Brnovic e Janjic. Sulla trequarti Vukcevic assieme a Vukotic e Sijaric faranno da sponda all’unica punta Kristovic.

L’Italia risponde con un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Carnesecchi. La difesa sarà guidata da Bellanova, Lovato, Viti assieme a Udogie. Per la mediana azzurra, Ricci potrebbe esserci dal primo minuto assieme a Rovella e Portanova. Per l’attacco Vignato affiancherà Lucca e Yeboah.

Montenegro-Italia, le probabili formazioni

MONTENEGRO UNDER 21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Miic, Obradovic, Raznatovic; Brnovic, Janjic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Kristovic.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Viti, Udogie; Rovella, Ricci, Portanova; Vignato, Lucca, Yeboah