Ultimatum UEFA a Juventus, Barcellona e Real Madrid: fuori dalla Champions League se non rinunciano alla SuperLega

UEFA: Real Madrid, Barcellona e Juventus rischierebbero seriamente di essere esclusi dalla prossima UEFA Champions League.

Come riportato stamane dalla “Gazzetta dello Sport”, sembra essere iniziato il conto alla rovescia che porterà alla sentenza della Corte Europea sul caso Superlega in programma il prossimo giugno. Sono rimasti tre i club attualmente ancora attivi sul progetto Superlega, Real Madrid, Barcellona e Juventus, che qualora non decidessero di rinnegare la Superlega potrebbero incorrere nell’esclusione della prossima Champions League.

L’intenzione della UEFA era quella di recuperare almeno il club bianconero in vista della prossima sentenza, in modo da non creare un vero e proprio braccio di ferro, ma anche dopo il cambio al vertice della presidenza, la Juventus sembra intenzionata ancora a perseguire il progetto Superlega, iniziato da Andrea Agnelli. La questione potrebbe tramutarsi in una vera e propria arma a doppio taglio, date anche le attuali situazioni societarie in cui militano Barcellona e Juventus.

Qualche tempo fa l’avvocato Athanasios Rantos aveva legittimato le intenzioni dei club di poter creare una competizione autonoma che scindesse dagli obblighi UEFA, ma un’eventuale creazione di quest’ultima sarebbe totalmente incompatibile con la Uefa Champions League. Questo escluderebbe a prescindere i tre club aderenti, che starebbe a significare una vera e propria tragedia economica per i club. Il presidente del Real Madrid resta il vero e proprio promotore del progetto e non ha nessuna intenzione di cedere. L’adesione al progetto del Barcellona sembra dettata dall’estrema situazione economica in cui naviga il club catalano. Mentre la Juventus aveva illuso la UEFA di un probabile disinteresse verso il progetto dopo lo stravolgimento del Cda, ma dalle ultime indiscrezioni il club bianconero sarebbe intenzionato ad andare avanti.