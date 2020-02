Ufficiale: Var Room centralizzata in Serie A dalla stagione 2020-2021

Novità in vista per la prossima stagione di Serie A. L’AIA (associazione italiana arbitri), ha infatti annunciato importanti novità in vista della stagione 2020-2021.

Una su tutte è la realizzazione della Var Room centralizzata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Questa sarà anche la sede in cui verranno spiegate le decisioni arbitrali e divulgate pubblicamente.

Un’altra importante novità che introdurrà l’AIA è quella di affidare la Var ad un corpo di arbitri specializzati. L’idea è quella di creare un maggiore interscambio e uniformità nelle valutazioni che favorirà una crescita arbitrale dal punto di vista qualitativo.

Dalle prossime stagioni, quindi, assisteremo ad un’evoluzione del Var, che già da qualche anno ha rivoluzionato il sistema arbitrale in Europa e non solo.

