Ufficiale: una partita in Liga trasmessa su TikTok

La Liga, accordo con MediaPro e Tik-Tok per trasmettere la gara Real Sociedad-Betis Siviglia su Tik Tok. Si tratta di un’esperienza innovativa per ciò che riguarda la fruizione di contenuti multimediali.

La Liga sbarca su Tik Tok: i vertici del campionato spagnolo hanno annunciato un accordo col partner MediaPro, che detiene i diritti di trasmissione delle partite del campionato iberico, e la piattaforma Tik Tok.

Venerdì 15 aprile è una giornata storica, dacché Tik-Tok, la piattaforma di content sharing nata nel 2016, trasmetterà la sua prima gara in assoluto: Real Sociedad-Betis Siviglia, anticipo della trentaduesima giornata di campionato, tra due squadre in lizza per l’Europa.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Sarà l’emittente televisiva Gol a trasmettere l’evento venerdì sera, ore 20:30, sul proprio account ufficiale Tik Tok (@goltelevision). Si tratta di un’innovazione per ciò che riguarda la fruizione di contenuti digitali. Real Sociedad-Betis Siviglia sarà trasmessa in formato verticale sul famoso social network cinese, e La Liga potrà fregiarsi di essere il primo campionato ad essere sbarcato su questa piattaforma.

Un impegno che, secondo Ignacio Arraiola, direttore marketing di MediaPro, “Dimosta l’attenzione posta da MediaPro nella creazione di contenuti adattati al nuovo ecosistema digitale, offrendo ai tifosi spagnoli esperienze innovative e nuove modalità di partecipazione e interazione”.

Un accordo che fa bene a tutte le parti in causa. La Liga si dimostra pioniera investendo una fetta di mercato, e di pubblico, che non era stata ancora esplorata da altre leghe europee. Un’iniziativa che crea valore aggiunto ad uno dei prodotti già di per sé più appetibili sul mercato sportivo.