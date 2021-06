Ufficiale: Tuchel rinnova col Chelsea fino al 2024

L’allenatore tedesco proseguirà, per altri due anni, il suo legame con la squadra Londinese.

Sembrava solo una formalità, ma ora è ufficiale.

Il matrimonio tra Thomas Tuchel e il Chelsea è destinato a continuare fino a giugno 2024 dopo che il tedesco ha accettato l’offerta del club londinese che, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell’allenatore che ha portato nella bacheca degli inglesi, la seconda Champions League.

L’allenatore ex Paris Saint Germain, è stato autore di una stagione esaltante che lo ha rapidamente consacrato come uno dei migliori coach del panorama mondiale e le sue fortune sono iniziate proprio accettando l’offerta dei Blues.

La finale di Champions, poi persa, conseguita con il PSG aveva lasciato intravedere le potenzialità della tattica del tedesco che, però, venne esonerato proprio per la volontà dei parigini di trovare un miglior interprete per la propria panchina.

Tuchel, ad un anno di distanza, si è preso la sua rivincita, accettando la sfida Chelsea a Gennaio, quando Lampard venne esonerato e gli inglesi navigavano in una situazione di classifica deludente, e riuscendo a portare il suo nuovo club ad una clamorosa conquista della Coppa dalle Grandi Orecchie, oltre che guadagnare la top 4 del campionato di Premier League.

L’allenatore si è detto onorato di poter continuare a far parte del progetto dei Blues e ha espresso tutta la sua felicità per poter dare un continuo all’esaltante vittoria in Champions.

