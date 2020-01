Ufficiale: Sottil rinnova con la Fiorentina fino al 2024

Il ds viola Pradè ha ufficializzato il rinnovo con la Fiorentina del giocatore Riccardo Sottil.

Rinnovo fino al 2024 con opzione per il 2025 per il giocatore cresciuto nella Fiorentina per il quale con grande orgoglio il presidente Commisso non ha nascosto la forte convinzione nel raggiungere l’accordo tra le parti.

Un legame lungo che fa ben intendere quanto la Fiorentina e Sottil desiderino continuare insieme questo cammino di crescita.

Cosa accadrà in futuro

Sottil ha fatto intendere che il desiderio è quello di affermarsi alla Fiorentina, sopratutto in segno di riconoscenza per averlo lanciato nel mondo del calcio. In questo momento la priorità per il giocatore è quella di giocare di più, per questo motivo Sottil e la società valuteranno prossimamente il percorso migliore da intraprendere.

Se necessario potrebbero prendere in considerazione anche una cessione in prestito.

In Serie A e Serie B ci sono diverse formazioni interessate che potrebbero dare a Sottil una maglia da titolare.

Potrebbe essere questa la strada giusta? Non ci resta che aspettare ulteriori novità dalla società viola. In questi casi si dice sempre che è meglio far parlare il campo, e se l’unico modo per farlo è quello di un futuro lontano da Firenze è molto probabile che vedremo Sottil vestire una nuova maglia almeno per un po’.

©RIPRODUZIONE RISERVATA