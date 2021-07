Ufficiale: Simeone rinnova con l’Atlético Madrid fino al 2024

Diego Simeone sarà ancora il tecnico dell’Atlético Madrid. Per El Cholo continua l’avventura con i Colchoneros fino al 2024 ed è uno degli allenatori più longevi di sempre. Per il tecnico argentino un prolungamento del contratto a 10 anni dal suo arrivo nella capitale spagnola.

Una storia d’amore che non intende concludersi. El Cholo Diego Simeone, infatti, sarà ancora allenatore dell’Atlético Madrid per i prossimi tre anni. Simeone, infatti, era in scadenza nel 2022 ma l’argentino ha deciso di prolungare il proprio contratto e di rimanere nella capitale spagnola. I corteggiatori di certo non gli mancano. C’era anche l’Inter, tra l’altro, che lo sognava per il dopo Antonio Conte.

Simeone, però, rimarrà a Madrid dove ha scritto la storia del club. Oltre al campionato vinto quest’anno, c’è anche il trionfo del 2014. Una Copa del Rey, una Supercoppa assieme a due Europa League e a due Supercoppe UEFA. Un vero e proprio trionfo ed il Cholo non poteva dire addio alla sua squadra.

Simeone, dieci anni a comando dell’Altético

L’allenatore di Buenos Aires arrivò nel lontano 2011 a Madrid. Adesso rimarrà fino al 2024 sulla panchina dell’Atlético. Ad annunciare il suo rinnovo è il club tramite un comunicato sul proprio profilo ufficiale Twitter. Con sé anche l’intero staff Oscar Ortega, Pablo Vercellone, Nelson Vivas e Hernan Bonvinvini.

Ecco l’annuncio del club sul proprio profilo Twitter:

“Con questo prolungamento di contratto continuiamo il nostro entusiasmante progetto con Diego Pablo Simeone. Fantastica notizia per la famiglia Atleti“

