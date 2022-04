Ufficiale: Scamacca rinnova col Sassuolo fino al 2026

Sassuolo, arriva il rinnovo di Gianluca Scamacca: l’attaccante prolunga il suo accordo coi neroverdi fino al 2026.

Il Sassuolo e Gianluca Scamacca continueranno insieme sino al 2026: l’attaccante neroverde ha infatti sottoscritto il rinnovo di contratto, come annunciato sul sito ufficiale della società attraverso un comunicato:

“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026”.

Il Sassuolo blinda così uno degli elementi di maggior talento della propria rosa: Gianluca Scamacca è uno degli imprescindibili della squadra di Dionisi. L’attaccante romano ha già segnato tredici gol in questa stagione, confermandosi come uno dei prodotti più interessanti del calcio nostrano.

Prestazioni che gli sono valse le attenzioni di alcune grandi squadre: tra queste l’Inter scudettata, che proprio in casa Sassuolo sta guardando per rafforzarsi in vista della prossima stagione. Beppe Marotta ha puntato la coppia formata da Frattesi e Scamacca, per rimpolpare rispettivamente centrocampo e attacco nerazzurro.

Il DS del Sassuolo, Carnevali, ha lavorato molto in questi mesi per salvaguardare il patrimonio della società emiliana, che sotto la guida di Dionisi sta per raggiungere una salvezza relativamente tranquilla. Scamacca è tra i punti fermi della squadra, e il suo rinnovo si inserisce nella precisa strategia di assicurare i giocatori più forti della rosa per poi venderli, in sede di mercato estivo, partendo da una posizione di maggiore forza.

Il Sassuolo è abituato a vendere bene i propri talenti e, pur consapevole di dover perdere alcuni dei suoi pezzi pregiati, non ha intenzione di farlo a prezzo di saldo.