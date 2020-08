Ufficiale: Sancho rinnova con il Borussia Dortmund fino al 2023

Niente Juventus nè Manchester United: alla fine Jadon Sancho ha deciso di rimanere al Borussia Dortmund e continuare il proprio processo di crescita nel club che lo ha lanciato a livelli professionistici. Il classe 2000 ha prolungato per un altro anno, fino al 2023, il proprio contratto con i gialloneri così come confermato dal Direttore Sportivo della squadra vicecampione di Germania: “Rimane con noi anche la prossima stagione: è la nostra decisione definitiva”

Respinti dunque gli assalti delle “big” europee che avevano messo gli occhi addosso al ragazzo, considerato uno dei maggiori talenti emergenti a livello internazionale. Veloce, potente, tecnico: praticamente devastante sulla fascia destra come dimostrano i 17 gol e altrettanti assist messi a segno durante questa stagione.

Nonostante l’annuncio di Zorc, sottolinea Sky Sports UK, il Manchester United continuerà comunque a fare un tentativo per Sancho, giudicato perfetto sia per il 4-2-3-1 di Solskjaer sia per il passaggio all’attacco a tre. I media inglesi si appigliano al “precedente” Dembélé con il giovane calciatore francese che venne ceduto al Barcellona solo una settimana dopo aver annunciato il rinnovo (estate 2017). Da parte di Sancho, com’è nello stile del ragazzo, non ci sono stati accenni alle voci di mercato. Il riccioluto esterno del Dortmund è concentrato sulla prossima stagione, che potrebbe vederlo consacrarsi definitivamente e, magari, vincere qualcosa con il club.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS