Ufficiale: rinviate Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari per allarme Coronavirus. Sport fermo in Lombardia e Veneto

Il Coronavirus mette in ginocchio anche l’Italia del calcio. Sono infatti quattro le sfide di campionato rinviate in Serie A. Lo sport si ferma in Lombardia e Veneto; rinviata anche Torino-Parma.

Il Coronavirus continua a tenere sotto scacco il mondo e, da qualche ora a questa parte, anche l’Italia purtroppo. Le notizie di contagi registrate in Veneto e Lombardia pochi giorni fa hanno creato tensione e panico lungo tutto lo stivale.

Tensione e panico che hanno quindi indotto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, in seguito al consiglio dei ministri tenutosi ieri, a rinviare a data da destinarsi tutte le manifestazioni sportive, previste per la giornata odierna, nelle regioni Veneto e Lombardia.

Serie A, il Coronavirus mette in ginocchio l’Italia: rinviate 4 partite

Una decisione che aveva inizialmente riguardato solo alcune partite di Serie B e Serie C, ma che poi si è estesa anche alla Serie A. Sono quindi rinviate a data da destinarsi Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma.

La 25° giornata di campionato in Serie A, per quanto riguarda le partite di oggi, si limiterà pertanto solo a Genoa-Lazio e Roma-Lecce.

E sul rinvio delle gare di Serie A, Serie B e Serie C si è poi espresso anche il Premier, Giuseppe Conte, il quale ha manifestato immenso dispiacere per i tifosi che avevano già programmato di andare allo stadio, sottolineando, però allo stesso tempo, come, data la situazione, sia fondamentale il senso di responsabilità dei cittadini.

