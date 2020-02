Roma – Lecce Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 22-2-2020

Roma – Lecce, 25ma giornata di campionato. Dopo la vittoria in Europa League, la Roma vuole tornare a sorridere anche in campionato. Fischio d’inizio alle 18, diretta su Sky

Ripartire. Dopo il successo di misura strettissima contro i modesti belgi del Genti (1-0), è ora di tornare a pensare al campionato. Un campionato che da inizio 2020 ha portato solamente una vittoria in casa giallorossa, ma ora, dopo tre sconfitte consecutive, è tempo di riprendere i tre punti.

L’occasione ci sarà domenica alle 18 all’Olimpico, quando arriverà il Lecce di Liverani, una delle squadre più in forma del campionato e reduce da due vittorie di fila. Contro i giallorossi salentini servirà di sicuro una prestazione diversa rispetto a quella vista giovedì. La Roma contro il Gent ha trovato fortuna, per il gol e per le occasioni non andate a buon fine, grazie soprattutto all’ampia concessione della squadra di Thorup. Quella di Liverani, invece, ne concederà ben pochi. I capitolini dovranno dunque essere bravi a costruire e a sfruttare ogni singola occasione. Qualora la Roma dovesse ritornare al successo alimenterebbe leggermente le speranze di un raggiungimento del quarto posto. L’imperativo è vincere per non sprofondare in un’altra stagione da dimenticare.

LE ULTIME SULLE FORMAZIONI DI ROMA – LECCE

Per riassaporare il sapore della vittoria anche in campionato, Fonseca dovrebbe scegliere la formazione tipo, al netto dei soliti indisponibili. In difesa dovrebbe dunque tornare Mancini al posto di Fazio, Spinazzola e Kolarov sembrerebbero essere confermati a destra e a sinistra. I due di centrocampo saranno Cristante ( che avrà gli occhi degli osservatori dell’Arsenal puntati) e Veretout. Nei tre che agiranno dietro Dzeko potrebbero esserci due novità: Perez, dopo il gol di giovedì alla prima di titolare, ha fortissime possibilità di ripartire dal primo minuto; a sinistra, invece, Mkhitaryan è favorito su Perotti.

Il Lecce, dal canto suo, dovrà fare i conti con assenze pesantissime. Mancherà infatti di Falco, Farias e Babacar. Il pacchetto offensivo sarà dunque composto da Mancosu e Barak sulla trequarti e Lapadula terminale offensivo. I tre di centrocampo saranno Petriccione, Majer e Deiola. A formare la linea difensiva saranno invece Donati, Rossettini, Lucioni e Rispoli. In porta Gabriel.

PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA – LECCE

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Deiola, Petricione; Barak; Mancous, Lapadula.

COME VEDERE ROMA – LECCE IN TV E STREAMING

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky al canale Sky Sport Serie A (canale 202) e sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati tramite piattaforme SkyGo e NowTV.

DOVE ASCOLTARE LA RADIOCRONACA DI ROMA – LECCE

Sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca della gara sintonizzandosi sulle frequenze di Rai Radio Uno.

PRECEDENTI E STATISTICHE DI ROMA – LECCE

Tra le due squadre vi sono 14 precedenti. Di questi, 12 sono andati alla Roma e 2 sono finiti in pareggio.

A far sperare i tifosi romanisti circa una possibile vittoria della squadra di Fonseca è il dato che vede la Roma non perdere più di tre partite di fila dalla stagione 2008-09. L’ultima sconfitta in casa contro una neopromossa, inoltre, risale a maggio 2015, contro il Parma.

A far preoccupare quelli salentini, invece, è questa statistica: il Lecce viene da tre vittorie di fila, ma non ha mai vinto quattro partite di fila in Serie A. Il Lecce è, inoltre, la squadra che ha subito più tiri in porta (445), mentre la Roma quella che ne ha effettuati di meno (270). La squadra di Liverani è anche quella che ha subito più gol nell’ultimo quarto d’ora: ben 11.

Il capitano della Roma, Edin Dzeko, in gol anche all’andata, poi, ha segnato 19 gol alle neopromosse.





