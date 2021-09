Ufficiale: Ribéry firma con la Salernitana!

Un vero e proprio colpo di mercato per la Salernitana. I granata sarebbero vicinissimi a Franck Ribéry. L’ex Fiorentina, attualmente svincolato, potrebbe arrivare alla squadra campana. Ancora da definire con esattezza le cifre dell’accordo.

Potrebbe partire una nuova avventura per Franck Ribéry. L’attaccante francese continua a giocare all’età di 38 anni. Dopo aver vinto di tutto durante la sua carriera, ben 26 trofei, Ribéry è partito per la Serie A. L’avventura con la Fiorentina è stata un’esperienza importante per il francese che ha lasciato il Bayern Monaco dopo ben dodici anni.

L’avventura con la squadra di Rocco Commisso è stata entusiasmante anche se non del tutto produttiva. Sono stati 5 i gol in 50 partite per l’attaccante ex Marsiglia. Nonostante ciò, Ribéry ha fatto sempre vedere le sue giocate di finezza che hanno ribadito la sua grande abilità ma soprattutto la professionalità di un grande campione. Il bilancio è stato tutto sommato positivo ma Ribéry ha deciso di non rinnovare con i Viola, finendo in scadenza.

Il suo futuro, però, potrebbe restare in Italia perché su di lui c’è un’altra squadra. La neopromossa Salernitana potrebbe puntare su di lui per l’attacco. I campani avrebbero già manifestato la loro intenzione di volerlo. Fatta eccezione per Simy, la squadra di Ugo Marchetti ha fondato il suo mercato solo su prestiti e su giocatori in scadenza. L’arrivo di Ribéry potrebbe portare entusiasmo ed esperienza nella squadra.

Il Cavalluccio marino non ha iniziato benissimo: due partite e due sconfitte, di cui l’ultima nel 4-0 pesante contro la Roma. Non sembra ancora attrezzata per rimanere in Serie A ma Ribéry potrebbe provare questa nuova avventura. Sarebbe la degna conclusione di una grandissima carriera costernata da premi e da trionfi. La Salernitana, dunque, potrebbe aggrapparsi all’attaccante classe 83′ per sognare di rimanere in Serie A e di scrivere annali importanti della propria storia

