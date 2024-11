Roma, fumata bianca per Claudio Ranieri, il tecnico romano tornerà nella capitale ed allenerà i giallorossi per la terza volta.

Ufficiale: Ranieri torna ad allenare la Roma!

Dopo un lungo summit andato in scena a Londra nel pomeriggio tra i Friedkin e Claudio Ranieri, alla fine è arrivata la fumata bianca che tutto l’ambiente romanista stava aspettavano con il tecnico ex Cagliari che tornerà sulla panchina della Roma per la terza volta nella sua carriera dopo il biennio 2009-2011 e dopo l’ultima stagione nel 2019.

Non c’è due senza tre, dunque, come si suol dire per una storia tra Ranieri e la Roma che si arricchirà di un nuovo capitolo fatto di amore e passione per un allenatore che nella capitale ci è nato e che non ha mai nascosto di avere un debole verso i colori giallorossi e per tutto quello che li circonda. Questa volta, però, la sfida per l’allenatore romano sarà ancora più ardua, con quest’ultimo che avrà il compito di risanare una classifica giallorossa, mai così brutta da molti anni, come recita l’attuale 12° posizione e con le prossime sfide non proprio alla portata tra Napoli alla ripresa e poi Tottenham e Atalanta a seguire.

Il ruolo di Ranieri sarà ancora una volta quello del traghettatore fino a fine stagione, così come recita il suo contratto con scadenza fissata a giungo 2025, ciò non toglie, però, che se la Roma dovesse tornare a lottare per un posto in Champions League e alla fine ottenerlo, la proprietà americana non possa decidere di rinnovare la fiducia del tecnico, optando per un prolungamento di un’ulteriore stagione.

