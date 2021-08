Ufficiale: Premio Paolo Rossi a capocannoniere Serie A!

Cambiato il nome del premio dedicato al superbomber della stagione italiana. Sarà CR7 il primo ad ottenerlo.

L’11 luglio non è mai stata una data come le altre perché se nell’immaginario collettivo del calcio moderno rimarrà per sempre impressa nella memoria l’impresa degli azzurri nell’Europeo del 2021, per la storia calcistica italiana l’11 luglio non può che essere collegato all’anno 1982 in cui la selezione di Bearzot alzò al cielo la Coppa del Mondo.

Eroe di quell’impresa fu Paolo “Pablito” Rossi che, purtroppo, quest’anno è venuto a mancare non potendo vedere i suoi successori riportare una coppa a Roma, nello stesso giorno in cui lui segnò uno dei tre gol contro la Germania.

Eppure, la memoria di Rossi rimarrà sempre impressa nel nostro calcio e i suoi gol e le sue giocate saranno, per sempre, indelebile prototipo del bomber.

Proprio per questa ragione, è stato semplice per il Consiglio direttivo dell’AIC acconsentire al cambio di denominazione del premio insignito al vincitore della classifica dei capocannonieri del campionato di Serie A.

Si chiamerà “Premio Paolo Rossi” il riconoscimento che otterrà colui che riuscirà a mettere a segno più realizzazioni nelle 38 giornate di campionato e il primo ad ottenere tale riconoscimento sarà il bomber dello scorso campionato, ovvero Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese con la maglia numero 7 della Juventus, ha messo a referto 29 gol utili per fargli vincere la classifica dei bomber in una stagione opaca offerta dai suoi.

L’AIC afferma il proprio onore e il proprio orgoglio nell’assegnare il premio a Ronaldo e denominare questo riconoscimento con lo stesso nome di uno dei più amati calciatori che abbia mai difeso il nostro tricolore.

