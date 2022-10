Ufficiale: Pogba salta il Mondiale Qatar 2022, torna a gennaio￼

Juventus, nuovo infortunio per Paul Pogba: il francese salta il Mondiale. La conferma arriva dall’agente, Rafaela Pimienta.

Paul Pogba non sarà tra le stelle che accenderanno gli imminenti Mondiali in Qatar. Il centrocampista francese, che deve ancora esordire ufficialmente in questa stagione, a causa dell’infortunio al menisco del ginocchio destro patito in estate, che lo ha costretto ad operarsi ad inizio settembre, ha accusato negli ultimi giorni un problema muscolare alla coscia destra che lo costringerà a un ulteriore periodo di stop, impedendogli di partecipare alla rassegna iridata.

A darne notizia è l’agente del giocatore, Rafaela Pimienta, col seguente comunicato: “Dopo gli accertamenti medici di ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, informiamo che Paul Pogba necessita ancora di tempo per recuperare dal suo intervento chirurgico. Per questo Paul non potrà giocare con la Juventus prima della sosta dei Mondiali né con la Nazionale francese in Qatar. Paul continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo per i tifosi e la sua squadra il prima possibile”.

Infortunio Pogba: un fuoriclasse in meno per la Juventus e la Francia

L’assenza di Paul Pogba ha influito non poco sui piani e sul rendimento della Juventus. Per Max Allegri, che aveva intenzione di costruire la squadra attorno a lui e a Di Maria, l’infortunio del francese, unito a quello di altri elementi della rosa, ha significato perdita di qualità ed esperienza, in un inizio di stagione delicato per la squadra, già fuori dalla Champions e in netto ritardo in campionato.

Un infortunio che complica anche i piani di Didier Deschamps: già orfana di Kanté, infortunatosi anch’egli al ginocchio, la Nazionale transalpina dovrà ora difendere il proprio titolo di campione del mondo in Qatar senza un altro dei giocatori simbolo.

Pogba dovrebbe tornare in campo dopo la sosta Mondiale. A quel punto, ci sarà da capire quanto lo stop prolungato possa aver inciso sul suo stato di forma, e quanto bisognerà attendere affinché possa rendere al massimo delle proprie possibilità.