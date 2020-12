Ufficiale: Pellegrini rinnova il contratto con la Juventus fino al 2025

La Juventus blinda il proprio gioiellino, attualmente in prestito al Genoa. L’obiettivo è di riuscire a farlo entrare come parte integrante del nuovo progetto.

Luca Pellegrini, in posa mentre viene presentato sul profilo Facebook dei bianconeri, come nuovo acquisto, due anni fa

La scelta di cedere, anche se in prestito, Luca Pellegrini aveva già fatto discutere tutto l’ambiente juventino che pensava nell’ennesimo talento acquistato con grandi speranze ma, poi, valutato come elemento non da Juve.

In molti tra i tifosi bianconeri, avrebbero voluto vedere già quest’anno il giovane terzino italiano con la maglia della Vecchia Signora, specie in un ruolo dove la Juventus fatica a trovare titolari fissi, eppure così non è stato.

Le valutazioni fatte dal club sono state diverse e tra fragilità fisica da sistemare e inesperienza in campo europeo, si è deciso di girarlo, per la seconda volta consecutiva, in prestito secco ma oggi la Juventus ha dichiarato al mondo quali sono le vere e proprie intenzioni riguardo il terzino.

Luca Pellegrini sarà un elemento fondamentale della rosa del futuro e per questo Agnelli, Paratici e Nedved si sono cautelati fornendogli il rinnovo del contratto fino al 2025. Un rinnovo meritato viste le qualità in campo, ma che non dà certezza sul futuro prossimo del giocatore.

La maglia bianconera sarà il punto d’arrivo da conquistare mentre il ragazzo cercherà di fare esperienza e di sistemarsi a livello fisico. L’operazione che portò la Juventus a decidere di vendere un giocatore di grande livello come Spinazzola, per scommettere su di lui è tutt’altro che finita e si sta dimostrando una scelta ponderata.

Il rinnovo al contratto è un messaggio da far recapitare direttamente al terzino ex Roma. La Juventus crede in Pellegrini e lo aspetta con piacere, ora sta a Luca meritarsi il posto di terzino titolare della squadra più titolata d’Italia, già dal prossimo anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS