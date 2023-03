Ufficiale: Ozil annuncia il ritiro dal calcio giocato

Ufficiale: il trequartista tedesco Mesut Ozil ha deciso di lasciare definitivamente il calcio giocato

Mesut Ozil ha ufficialmente comunicato sui suoi canali social di aver preso la decisione di lasciare in via definitiva il calcio giocato all’età di 34 anni. Si ritira, dunque, uno dei trequartisti più forti dell’ultimo decennio calcistico, il tedesco ha vissuto il prime della sua carriera durante il periodo di permanenza con la camiceta blanca del Real Madrid, ma in carriera ha anche vestito le maglie di Schalke 04, Werder Brema, Arsenal, Basaksheir e Fenerbache.

Il carriera Ozil potrà vantare sicuramente di aver avuto un ricco palmares che vanta all’attivo un campionato spagnolo, una Coppa di Germania, una Coppa Spagnola, quattro Coppe D’Inghilterra, due Supercoppe D’Inghilterra e infine la Coppa Del Mondo vinta con la propria nazionale nel 2014 in Brasile.

Il comunicato del tedeso è stato reso noto nelle ultime ore, nel quale lui stesso annuncia la decisione presa “Dopo un’ attenta valutazione, vi annuncio il mio ritiro immediato dal calcio professionistico. Essere stato un calciatore per 17 anni è stato un grande privilegio, mi sento veramente grato per questa opportunità ricevuta. Nell’ultimo periodo gli infortuni ricevuti mi hanno reso sempre più chiara la situazione che fosse giunto il momento di lasciare il calcio. Vorrei ringraziare tutti i miei club Schalke 04, Werder Brema, Real Madrid, Arsenal, Fenerbache e Basaksherir, ma anche tutti gli allenatori e i miei compagni di squadra. Grazie soprattutto a tutti i miei tifosi che mi hanno sempre supportato indipendentemente dalla maglia che indossavo. Sono curioso di conoscere cosa mi attenderà in futuro, adesso mi dedicherò alla mia famiglia, ma sono sicuro che ci rivedremo presto.”