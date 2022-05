Ufficiale, niente Real Madrid: Mbappé rinnova col PSG! Cifre e dettagli

Kylian Mbappé rinnova col PSG fino al 2025. L’attaccante francese prolunga il suo contratto col club parigino per altri tre anni con delle cifre davvero astronomiche. Tutti i dettagli.

Kylian Mbappé è certamente il giocatore più chiacchierato d’Europa. L’attaccante francese, a soli 23 anni, si è già affermato come uno dei migliori centravanti degli ultimi tempi. Preso dal Monaco con un diritto di riscatto fissato a circa 145 milioni, con il PSG Mbappé ha avuto un vero e proprio exploit. In 142 partite sono state 119 le reti messe a segno, un bottino davvero incredibile.

Questi numeri sono bastati a far sì che gli occhi di tutte le big europee fossero puntati su di lui. Tra queste, insistentemente, c’era il Real Madrid che voleva a tutti i costi l’attaccante di Bondy. I Blancos erano quasi sicuri di poter concludere l’affare e di portare il giocatore in Liga ma poi è arrivata la notizia che ha sorpreso tutti: Mbappé rimarrà a Parigi per altri tre anni.

Gli spagnoli avevano cercato di convincere il club parigino con un’offerta che si aggirava attorno ai 100 milioni che però non sono stati sufficienti. Infatti, l’attaccante ha deciso di rimanere in Francia con delle cifre davvero faraoniche. Per lui, stando a notizie non ancora ufficiali, il 100% dei diritti d’immagine con un triennale che si aggira attorno ai 50 milioni. In più per il giocatore ci sarà una specie di bonus “fedeltà” sui 120 milioni di euro.

In poche parole, Mbappé arriverà a guadagnare circa 300 milioni di euro. Questo contratto ha fatto sicuramente discutere, anche perché è fortemente contrario ai criteri del Fair Play Finanziario, ma è bastato a convincere il giocatore. L’annuncio, arrivato tramite anche il profilo Twitter del club, è stato fatto a pochi minuti dal match interno contro il Metz.

Con la sua permanenza, Mbappé promette di poter vincere in quella che è sempre stata casa sua. Negli ultimi anni il PSG ha sempre dominato in campionato ma c’è una competizione che ancora non è riuscita a conquistare: la Champions League. Con un attacco formato da Messi e Neymar, il PSG potrebbe continuare a rincorrere uno degli obbiettivi più importanti di sempre.