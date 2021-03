Ufficiale, niente Milan: Simakan va a Lipsia

Vicino al trasferimento in rossonero lo scorso ottobre, il centrale ha firmato oggi un contratto quinquennale con il Lipsia: “È la scelta migliore per la mia carriera”.

Sfuma l’obiettivo Mohamed Simakan per il Milan: il giovane difensore francese, in forza allo Strasburgo, ha ufficializzato oggi il proprio passaggio al Lipsia, club di Bundesliga col quale ha sottoscritto un contratto valido per i prossimi cinque anni. Nelle casse dello Strasburgo finiranno 17 milioni comprensivi di bonus.

La squadra del gruppo Red Bull si assicura così uno dei prospetti più interessanti d’Europa, che in stagione ha già totalizzato 19 presenze in campionato con un gol e un assist all’attivo. Lui l’ha definita “La migliore scelta per il prosieguo della mia carriera”, convinto che “Nel Lipsia avrò modo di crescere nel migliore dei modi, giocando in un grandissimo campionato. Ho parlato con diversi calciatori del Lipsia mentre stavo ancora decidendo cosa fare per il mio futuro. Tutti mi hanno riferito cose estremamente positive sul club, sull’ambiente e sulle ambizioni”.

Il lungo corteggiamento del Milan

Simakan era uno dei principali obiettivi di mercato della coppia Maldini-Massara, che aveva avviato trattative con lo Strasburgo già durante la campagna trasferimenti “estiva” (conclusasi in realtà ad ottobre). All’epoca i dirigenti rossoneri presentarono un’offerta di 15 milioni, non molto lontana dal prezzo al quale è stato ceduto il ragazzo. Un’offerta ritenuta insufficiente dal club francese, imbustata e subito rispedita al mittente.

I dirigenti rossoneri non si sono arresi e hanno tentato un nuovo assalto in gennaio, quando a frenare le trattative è stato un infortunio al ginocchio che lo tiene tuttora fuori dai campi, dopo quasi due mesi e mezzo di stop. Da lì la decisione di puntare su altri obiettivi, e il conseguente acquisto di Tomori dal Chelsea. Non ci si può certo lamentare del canadese, che si è fatto sempre trovare pronto quando chiamato in causa. Tuttavia, il Milan dovrà rinunciare a Simakan. Il Lipsia ci ha creduto di più, decidendo di investire su di lui nonostante sia lungodegente: l’azzardo darà loro ragione?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS