Ufficiale, niente Italia: Chong rinnova con il Manchester United

E’ sfumato definitivamente l’obiettivo Chong per le italiane. Il giocatore classe 1999, infatti, ha rinnovato il contratto con il Manchester United fino al 2022.

Il talento olandese era stato accostato ad alcune squadre del nostro campionato, una su tutte l’Inter. Nei mesi scorsi infatti sembra ad un passo dai nerazzurri, che tramite i propri uomini di mercato avevano lavorato sodo per garantirsi le prestazioni del gioiellino.

Il giocatore avrebbe rifiutato Milano a favore della permanenza a Manchester per due motivi: il primo è quello per cui la società nerazzurra lo avrebbe ceduto in prestito ad un’altra squadra per fare esperienza e l’altro è dovuto al forte legame tra la società di cui fa parte il calciatore, la Stellar Group, e la dirigenza dei Red Devils.

Nel Giugno scorso l’Inter lo avrebbe potuto prendere a parametro zero e l’affare sembrava davvero concluso. Con il contratto giovanile in scadenza, mezza Europa aveva messo gli occhi sul gioiellino olandese, poi però convinto dal Manchester United alla permanenza. Anche la Juventus era interessata a lui, ma di fatto solo la squadra nerazzurra aveva fatto passi concreti per averlo.

Taith Chong ha collezionato 6 presenze con l’Olanda Under 21, ma fino ad ora non ha mai rivestito un ruolo da protagonista nel club inglese, giocando quasi sempre nella squadra riserve. Il nuovo contratto, con scadenza al 2022, ha già l’opzione per il prolungamento di un’altra stagione.

