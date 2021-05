Ufficiale: Neymar rinnova col PSG fino al 2025

Neymar rinnova con il PSG. Il brasiliano ha esteso il proprio contratto fino al 2025. L’obiettivo è comune e chiaro a tutti: provare a vincere in Europa.

Ancora insieme per provare a dare l’assalto all’Europa che conta: Neymar Junior ha prolungato il proprio contratto in essere con il PSG fino al 2025. Lui, che in Francia è arrivato quattro estati fa via Barcellona, ed è ormai una delle quattro punte di diamante in quello che viene all’unanimità considerato il miglior attacco del mondo. Al Khelaifi mette a sicuro un’altra delle sue stelle, ed intanto aspetta di blindare anche Kylian Mbappé, il cui annuncio di rinnovo dovrebbe arrivare a giorni.

“È un grande onore prolungare l’avventura con il Psg – commenta Neymar sulla nota ufficiale del club – Sono fiero di fare parte di questo gruppo, di lavorare con questi giocatori e questo grande allenatore e di far parte la storia del club. Qui sono cresciuto anche come uomo e spero di vincere altri trofei con questo club”.

Neymar e PSG: ancora insieme all’assalto della Champions

E uno di questi trofei, quello che manca dalla prestigiosa bacheca parigina, è la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie, che continua a sfuggire di mano proprio negli atti decisivi. L’anno scorso fu il Bayern Monaco ad infrangere il sogno nella finale di Lisbona. Quest’anno, eliminati i bavaresi, è toccato al City di Guardiola vestire i panni ingrati del giustiziere.

La sensazione è che comunque, dopo anni di faticoso assestamento, il PSG sia finalmente cresciuto come squadra, stabilizzandosi definitivamente nel Gotha del calcio europeo. E a crescere, come lui stesso ha dichiarato, è stato anche Neymar. Il brasiliano appare più “uomo squadra”. Segna meno, ma è molto più incisivo e concreto. Ha inoltre smussato alcuni lati del proprio carattere che lo avevano posto in cattiva luce negli anni passati (gli eccessi extra campo, ma anche la lite in allenamento con Semedo ai tempi del Barça). Ora è diventato un vero leader, tecnico e caratteriale, per la sua squadra. Al Khelaifi lo definisce il centro del progetto parigino. Un progetto che cerca di puntare sempre più in alto e sta confermando tutti i migliori giocatori.

Rinnovo Neymar: le cifre dell’accordo

Il rapporto Neymar-PSG porta benefici reciproci: secondo le indiscrezioni pubblicate dalla “Gazzetta dello Sport”, infatti, con il nuovo contratto il brasiliano andrà a guadagnare tre milioni netti al mese. Un accordo che dovrebbe confermarlo nel novero dei giocatori più pagati al mondo insieme a Messi e Ronaldo. Rispetto a questi ultimi, però, il campione carioca ha tanti altri anni di carriera davanti. Già dal prossimo proverà a riprendersi quella Champions League che gli manca nel palmares dal 2015.

