Ufficiale: nascono gli European Football Awards

Il fondatore, Donato Alfani, è lo stesso che ha dato vita agli Italian Sports Awards.

Un premio per celebrare i campioni che il calcio europeo sa offrirci: vanno letti in quest’ottica gli European Football Awards, riconoscimenti di nuova istituzione, che mirano a premiare le gesta dei migliori calciatori attivi nel Vecchio Continente. Il fondatore, Donato Alfani, si è detto entusiasta dell’obiettivo raggiunto:

“Sono veramente felice di questa nuova avventura a cui lavoravamo da tempo, ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, scegliendomi per il ruolo di presidente. Ho creduto, fin da sempre, in questo progetto: sono onorato di poter raccontare e premiare i talenti del calcio che si sono messi in risalto in Europa”.

Alfani è anche il “padre” degli Italian Sports Awards, premi che eleggono annualmente i migliori sportivi del panorama nazionale. La scorsa edizione ha consacrato due giovani stelle emergenti come Jannick Sinner (astro del tennis) e Filippo Ganna (re delle crono), oltre a due fuoriclasse assoluti già affermati: il bomber della Lazio Ciro Immobile, eletto “Scarpa d’Oro” e il nuovo padrone del fondo, Gregorio Paltrinieri.

Gli Italian Sports Awards si apprestano a festeggiare la loro decima edizione sul palco di Bergamo, intanto ambiscono ad ampliare i propri orizzonti. I nuovi oscar del calcio europeo dovrebbero esordire quest’anno, nel mese di dicembre, e già l’attesa è alta per capire chi sarà il primo a potersi fregiare di un simile onore. “Nelle prossime settimane inizieremo a svelare le sorprese che ci accompagneranno fino a questa prima attesissima edizione”, dice Alfani. Noi restiamo in attesa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS