Ufficiale: nasce Interspac per l’azionariato popolare dell’Inter

Il club nerazzurro potrebbe essere la fucina di un progetto del tutto nuovo, almeno nel nostro campionato.

fonte: profilo Facebook Inter

E’ da diverso tempo ormai che si sente parlare di un’iniziativa lodevole per sostenere e rendere più forte l’Inter, soprattutto dal punto di vista finanziario, viste anche le disavventure in questo campo della società di Zhang e compagnia. Stiamo parlando del progetto di azionariato popolare per l’Inter.

La società promotrice è Interspac, presieduta dal noto economista Carlo Cottarelli (Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani nonché fervente tifoso nerazzurro) oltre all’ex presidente Rai, Roberto Zaccaria, tra i soci.

L’economista Carlo Cottarelli – fonte: profilo Twitter Carlo Cottarelli

Ecco cosa ha dichiarato a tal proposito Cottarelli:

“Vogliamo portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l’Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco”.

Ora che è scattata la scintilla bisognerà prima valutare l’interesse per il progetto da parte di tutti i coinvolti, prima su tutti la società Suning, a capo dell’Inter ma anche i vari tifosi sparsi per l’Italia e per il mondo, interpellati tramite un sondaggio online disponibile dal prossimo 25 giugno. Fatto ciò, si potrà partire ufficialmente con questa nuova esperienza, tra autorizzazioni, tecnicismi e formalismi burocratici vari.

“Vogliamo lavorare insieme all’attuale proprietà – prosegue Cottarelli – già informata dell’iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato l’Inter ai vertici del calcio. Il primo passo sarà simbolico. Entro fine giugno faremo entrare in Interspac un gruppo ristretto di tifosi interisti noti, che acquisteranno una piccola quota: sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far conoscere il progetto”.

