UFFICIALE: Mondiale per club in Qatar rinviato a febbraio 2021

La FIFA ha ufficialmente rinviato il Mondiale per club, previsto a dicembre in Qatar, al febbraio del 2021.

La decisione della governance mondiale el calcio é maturata in considerazione della grave situazione epidemiologica globale, che ha indotto il Governo qatariota ad imporre limitazioni ai viaggiatori provenienti dall’estero.

chiunque entri nel Paese del Golfo deve infatti rispettare un periodo di isolamento pari a 14 giorni almeno fino al 31 dicembre prossimo.

Una misura che impone ai vertici della FIFA di ripensare all’agenda delle proprie competizioni. Impossibile pensare di rispettare una quarantena di 14 giorni per squadre provenienti da tutto il mondo che avrebbero poi la necessitá di riprendere I rispettivi campionati nazionali:

“Alla luce della pandemia di Covid-19 e il suo impatto permanente sul calcio, la FIFA ha assunto alcune decisioni relative alle sue competizioni. Il Mondiale per Club originariamente in programma per dicembre è stato rinviato dall’1 all’11 febbraio 2021 e si terrà regolarmente in Qatar“.

QUuesta la nota con la quale la FIFA ha comunicato la propria decisione di rinviare il Mondiale per club in Qatar.

