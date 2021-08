Ufficiale: Messi firma col PSG

Manca poco anche per la nuova avventura di Lionel Messi. L’argentino chiude completamente la parentesi Barcellona per aprire quella al PSG. I francesi si sono subito accaparrati l’attaccante ex blaugrana dopo che il suo contratto era scaduto. Per lui un ingaggio super tra i 35-40 milioni di euro. Intanto il giocatore oggi farà una conferenza al Camp Nou dove spiegherà i motivi del suo addio.

Quella di Lionel Messi al PSG è sicuramente la trattativa più chiacchierata in tutto il mondo. Tutti si aspettavano un rinnovo col Barcellona dove avrebbe chiuso definitivamente la sua carriera. In realtà, Messi continuerà a giocare ma altrove. Il club parigino è stato l’unico che poteva permettersi un giocatore del genere dopo il suo addio inaspettato al Barcellona.

Il suo contratto, secondo quanto affermato dalla dirigenza blaugrana, non era conforme alle norme del fair play imposte dalla Liga. Quindi l’attaccante dell’Albiceleste ha dovuto cercare altrove una nuova squadra. Il PSG di Mauricio Pochettino accoglierà Messi che ha già firmato con il club francese. La Pulce, naturalmente, ha saltato l’esordio dei francesi contro il Troyes vinto per 2-1 grazie alle reti dei due ex Inter, Achraf Hakimi e Mauro Icardi.

PSG, Messi da ingaggio super

Super squadra ed anche super ingaggio. Messi avrà uno degli stipendi più onerosi in Europa: una cifra che si aggira intorno ai 35-40 milioni. Al PSG, di certo, non mancano i campioni. Messi troverà Neymar e Kylian Mbappé, oltre che il “rivale” di sempre Sergio Ramos. Una squadra stellare che continua a mettere a segno colpi onerosi. Messi non si dimentica, però, del suo passato. Oggi alle 12 rompe il silenzio con una conferenza al Camp Nou dove parlerà al mondo catalano.

Con il suo arrivo c’è tanta, fin troppa, abbondanza in attacco per il PSG e per questo motivo che qualcuno dovrà essere venduto. Il primo sacrificabile sarà sicuramente Mauro Icardi. Per l’ex Sampdoria non c’è mai stato spazio, nonostante il gol di ieri all’esordio, e non è mai stato integrato nel progetto. Proprio l’argentino potrebbe lasciare Parigi e la Roma è sulle sue tracce.

Migliori Bookmakers AAMS