Ufficiale: Matic rinnova con il Manchester United fino al 2023

Importante conferma per il Manchester United: Nemanja Matic ha rinnovato il proprio contratto con i red devils fino al 2023. Il mediano serbo veste la maglia dello United dall’estate del 2017 e in questi tre anni si è confermato uno dei punti fermi della mediana a due messa in campo da Solskjaer che ha mostrato sin da subito di volersi affidare alla sua grande esperienza internazionale.

Respinti così i possibili assalti provenienti dal mercato. Nemanja era infatti appetito da diverse squadre soprattutto in Italia, dal momento che Juventus e Inter si erano fatte avanti per acquistarlo già tre anni fa. Ora, varcata la soglia dei 32 anni, il centrocampista pone la propria firma su un contratto che ha il sapore di legame definitivo con il club di Manchester.

Nemanja Matic con la maglia del Manchester United

Matic rinnova con lo United: l’annuncio del club

L’annuncio del rinnovo di Matic è stato dato proprio dal club che, attraverso i propri canali ufficiali, ha espresso parole di soddisfazione per l’accordo raggiunto:

“Il Manchester United è lieto di annunciare che Nemanja Matic ha firmato un nuovo contratto con il quale si legherà al club fino al 2023. Matic si è unito allo United nel 2017 e ha totalizzato 114 presenze con il club. L’internazionale serbo ha rappresentato il proprio Paese in 48 occasioni.

Nemanja Matic ha detto: “Sono davvero felice di continuare a far parte di questo grande club. Come giocatore ho ancora tanto da dare e raggiungere nella mia carriera, e farlo con la maglia dello United sarà per me un grande onore. Questa è una realtà davvero molto eccitante di cui fare parte. Abbiamo un buon mix di gioventù ed esperienza e c’è grande cameratismo tra il gruppo. È una fase chiave della stagione e stiamo giocando bene. Continueremo a lottare per finire la stagione ad alto livello e rendere orgogliosi i nostri grandi supporters”.

Le parole di Solskjaer

Anche l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha accolto favorevolmente la notizia del rinnovo di Nemanja Matic per i prossimi tre anni:

“Sono compiaciuto che Nemanja abbia firmato un nuovo contratto. Conosco la sua esperienza, la sua professionalità e la sua leadership che saranno inestimabili per questo giovane gruppo di talento. Abbiamo grande forza a centrocampo e le qualità di Nemanja ne sono una parte fondamentale. Matic gioca da tre anni qui e ha capito davvero il valore di rappresentare il Manchester United. Resta enormemente motivato e determinato, il che sarà vitale se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi per gli anni a venire“.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS