Ufficiale: Lobotka ha rinnovato con il Napoli fino al 2027

Il Napoli rinnova il contratto del centrocampista Stanislav Lobotka fino al 2027. Tutte le cifre con i dettagli.

Altra ottima notizia in casa Napoli. Per molti giocatori è già aria di rinnovo. L’ultimo ad averlo fatto è stato Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro. La sua metamorfosi è stata davvero esponenziale. Il Napoli lo comprò dal Celta Vigo senza particolari pretese. Tant’è che la squadra, all’epoca allenata da Gennaro Gattuso, non credeva tantissimo in lui, anche per la sua forma fisica non sempre smagliante.

Con l’addio del tecnico calabrese e l’arrivo di Luciano Spalletti, Lobotka è rinato. Adesso è un perno fondamentalissimo per il centrocampo azzurro e davvero insostituibile, tanto che il tecnico lo ha anche paragonato a Andrés Iniesta. Da lui, infatti, partono tutte le costruzioni e tutte le azioni che il Napoli offre. La squadra partenopea, dunque, ha deciso di tenerselo stretto ancora per altri quattro anni.

Per lui ci sarà un aumento dello stipendio ed un contratto fino al 2027, con opzione di prolungamento fino a giugno 2028. Il club è felicissimo di tenersi stretto il suo regista importantissimo. Il comunicato del club:

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028“