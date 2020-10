Ufficiale: Lega Serie A ha deciso di rinviare Genoa-Torino per casi positività Covid-19

La Lega Calcio, poco fa, ha comunicato che Genoa-Torino, gara in programma sabato 3 ottobre alle ore 18:00, non si disputerà. I 15 casi di positività che hanno interessato il club ligure nelle ultime ore hanno fatto slittare la gara tra Grifone e Toro a data da destinarsi.

La notizia che Genoa-Torino sarebbe stata rinviata era nell’aria ormai da ore e poco fa è arrivata anche l’ufficialità. La Lega Calcio ha infatti comunicato che la sfida tra Grifone e Toro non si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 18:00. Le 15 positività che hanno interessato il club di Enrico Preziosi negli ultimi giorni hanno fatto spaventare i massimi organi del calcio italiano che hanno quindi deciso di rimandare a data da destinarsi la partita tra rossoblu e granata.

La Lega Calcio ha deciso: Genoa-Torino non si gioca.

Resta da capire ora se tale procedimento verrà adottato ogni volta che una squadra presenterà un numero così alto di contagiati, come nel caso del Genoa, o se rimarrà una misura isolata in contrapposizione alla regola stabilita dall’UEFA qualche settimana fa che dice che se un club ha a disposizione almeno 13 giocatori sani, le partite non possono essere rimandate.

Al momento, sebbene l’ufficialità del rinvio di Genoa-Torino, vige il caos. La Serie A torna ad avere paura del Coronavirus e anche Juventus-Napoli di domenica sera, in attesa del nuovo giro di tamponi per la società di Aurelio De Laurentiis, resta sospesa sul filo dell’incertezza. Come evolverà la situazione ancora non lo sappiamo, ma se il rischio di contagio dovesse restare ancora così alto, è molto probabile allora che il campionato venga fermato o addirittura sospeso. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

